Roma, agguato nel parcheggio di un supermercato: gambizzato un uomo

Terrore a Roma, nella serata di lunedì 13 ottobre, davanti al supermercato Crai di via di Selva Candida.

Un uomo di 44 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alle gambe nel parcheggio del punto vendita, sotto gli occhi attoniti dei clienti.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo, casco integrale calato sul viso, si è avvicinato alla vittima e ha sparato a bruciapelo, colpendola alle gambe.

Poi è risalito in sella a uno scooter, dove ad attenderlo c’era un complice. In pochi secondi i due si sono dileguati, lasciando a terra il 44enne in una pozza di sangue.

A lanciare l’allarme sono stati i dipendenti del supermercato e alcuni clienti, che hanno subito chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza all’Aurelia Hospital. È grave, ma non in pericolo di vita.

Gli investigatori dell’Arma stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato per ricostruire l’accaduto e chiarire il movente.

L’uomo ferito, non risulterebbe – secondo quanto si apprende– avere precedenti penali, verrà sentito appena le sue condizioni lo permetteranno.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella di un’aggressione mirata maturata per motivi personali.

Al momento, tuttavia, non emergono elementi che possano far pensare a un tentativo di rapina finito nel sangue.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.