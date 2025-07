Roma ancora nella morsa degli incendi: rogo all’Infernetto

Un lunedì di fuoco. Letteralmente. È iniziata così, il 7 luglio, la settimana per migliaia di romani: con il cielo che si è tinto di grigio, l’aria densa di fumo.

L’allarme è scattato poco dopo le 11:20 all’Infernetto, in via della Cacciuta. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente divorato le sterpaglie dell’area, costringendo i vigili del fuoco a un intervento massiccio.

Sul posto sono accorse quattro autopompe, altrettante autobotti, il capoturno e il direttore delle operazioni di spegnimento. In cielo, l’elicottero Drago ha iniziato i lanci dall’alto nel tentativo di domare un fronte di fuoco reso imprevedibile dal vento caldo e secco.

Il rogo, seppur lontano dalle abitazioni, ha causato gravi disagi: una densa coltre di fumo ha invaso non solo il quartiere, ma anche le zone limitrofe. Diverse strade sono state chiuse per motivi di sicurezza – tra queste via Carlo Calcaterra, via di San Candido e via Giuseppe Nicolini – con traffico paralizzato e residenti costretti a barricarsi in casa per sfuggire all’aria irrespirabile.

Ma l’Infernetto non è l’unico scenario di emergenza.

Altri incendi si sono sviluppati in giornata in zona Cesano, in via Quarto Mascherone (Casale San Nicola), e soprattutto a Fiumicino, dove un maxi rogo è divampato in via della Corona Boreale, all’altezza del civico 115, lambendo anche via Idra. Le fiamme hanno raggiunto il tetto di un magazzino nel cantiere della Liburna, una riproduzione di una nave romana da guerra.

Le immagini hanno fatto il giro dei social: colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza, con la nube che ha raggiunto Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Spinaceto, Vitinia, Isola Sacra e Parco Leonardo. In molti hanno raccontato di difficoltà respiratorie, odore acre nell’aria e visibilità ridotta anche sulle strade principali.

