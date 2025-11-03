Roma, attiva la carta “Dedicata a te”: 500 euro per spesa, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici

È attivo il servizio della carta “Dedicata a te”, il contributo di 500 euro dedicato alle famiglie in difficoltà.

La card consente di fare la spesa, acquistare carburanti o abbonamenti ai trasporti pubblici negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Per tutte le informazioni sulla carta e verificare se sei beneficiario, accedi alla PAGINA DEDICATA del nostro sito, a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Per accedere al servizio occorre leggere prima l’informativa sulla privacy.

Consulta la GRADUATORIA completa dei beneficiari. Disponibile anche l‘elenco degli esclusi.

Sarà possibile scaricare la comunicazione di assegnazione del beneficio fino al 16 dicembre 2025 e la carta sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2026: sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2025 per non perdere il beneficio.

Ricordiamo che per la carta non era necessario presentare domanda. I beneficiari sono individuati dall’INPS tra le famiglie in possesso dei requisiti di legge.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo urp.dipsociale@comune.roma.it

