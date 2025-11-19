Roma Capitale ed Enpab insieme per la prevenzione e la cultura del cibo a km 0

Roma Capitale e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (Enpab) siglano un Protocollo d’intesa che punta a sensibilizzare i cittadini su temi cruciali come la sostenibilità ambientale, la corretta alimentazione e la prevenzione per uno stile di vita sano.

L’accordo, della durata di due anni, prevede la realizzazione di iniziative congiunte di informazione e formazione a Roma e nel Lazio, coinvolgendo i biologi Enpab attivi sul territorio.

Tra le linee di intervento rientra anche la partecipazione reciproca alle iniziative già programmate sul territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura basata sulla corretta alimentazione e sulla tutela delle risorse naturali.

“Con questo Protocollo d’Intesa – afferma l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – nasce una collaborazione che consentirà all’Amministrazione, come già avvenuto con altri enti professionali, di avvalersi delle competenze di Enpab per elaborare iniziative congiunte sui temi della cultura alimentare e della tutela ambientale.

Le attività divulgative legate al consumo di cibo di qualità e a km 0, al contrasto dello spreco alimentare e al diritto all’accesso a un cibo sano ed equo si integrano pienamente con le politiche del cibo che Roma Capitale sta portando avanti. Le competenze dei biologi sul consumo alimentare consapevole e sui suoi legami con la sostenibilità ambientale saranno una risorsa preziosa per una collaborazione proficua”.

Un protocollo “volto ad informare e formare le cittadine e cittadini di Roma e del Lazio sulle pratiche di una corretta alimentazione e a promuovere un approccio consapevole del cibo per tutelare la salute e l’ambiente”, commenta la consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia.

“Un risultato importante –dichiara la Presidente Enpab Tiziana Stallone – che offre un servizio concreto al territorio e riconosce il valore della nostra professione, sempre più centrale per la salute della popolazione“.

Tre le iniziative già in programma. Il 18 gennaio si svolgerà una giornata dedicata alla sostenibilità nei mercati rionali di cinque piazze romane con lezioni sulla stagionalità dei prodotti e su come scegliere il cibo giusto nel momento giusto dell’anno.

Il 15 maggio i biologi saranno presenti negli sportelli dei Municipi per incontrare i cittadini e sensibilizzare sulla corretta alimentazione e sugli stili di vita sani

A ottobre 2026 ripartirà il Progetto Scuola, con lezioni dedicate agli studenti sulla sostenibilità ambientale e alimentare e sull’importanza di un’alimentazione equilibrata.

