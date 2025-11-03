Roma celebra i 150 anni della Pallini S.p.A., storica azienda del territorio

Si terrà oggi lunedì 3 novembre alle ore 11.00, presso la sede in via Tiburtina 1314, Roma, la Cerimonia Celebrativa per i 150 anni dalla nascita della Pallini S.p.A, storica azienda romana, punto di riferimento per l’industria e la cultura del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Municipio IV, intende valorizzare le realtà produttive storiche del territorio e rafforzare il legame tra istituzioni e imprese che hanno fatto la storia di Roma.

Fondata nel 1875, Pallini S.p.A. ha rappresentato per generazioni un’eccellenza imprenditoriale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Capitale.

Durante la cerimonia, è prevista la consegna di una targa celebrativa alla Presidente dell’ Azienda da parte di Roma Capitale e del Municipio IV, in segno di riconoscimento per il valore storico e produttivo dell’impresa.

La targa sarà consegnata dal Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, delegato del Sindaco Gualtieri che ha dichiarato: “La Pallini non è soltanto un marchio storico, ma un simbolo di radicamento e resilienza, capace di evolversi mantenendo salde le proprie radici. In un mondo che cambia rapidamente, la capacità di un’impresa di restare fedele ai propri valori, investendo nel territorio e nelle persone, è un esempio prezioso per tutti noi”.

