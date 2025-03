Roma celebra l’80° anniversario della Liberazione con una giornata di formazione per i docenti

Un pomeriggio di memoria e riflessione ha animato oggi la Sala Protomoteca del Campidoglio, dove circa 100 docenti delle scuole hanno preso parte alla giornata di formazione “25 Aprile 1945, il giorno in cui nacque la Costituzione”.

L’evento, promosso da Roma Capitale e dalla Città metropolitana di Roma in collaborazione con ANPI, rappresenta uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione.

A dare il benvenuto ai partecipanti, l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, e Daniele Parrucci, delegato per le politiche della formazione della Città metropolitana, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

“Abbiamo scelto di partire proprio con un approfondimento dedicato a chi tutti i giorni trasmette i valori che sono alla base della nostra legge fondamentale e della nostra democrazia; – spiegano Pratelli e Parrucci – anche in questo caso, il centro è la scuola, perché non c’è luogo più significativo per fare di un fatto storico, come il 25 Aprile di 80 anni fa, una data viva, attuale, molto oltre la ricorrenza.

Farne un punto imprescindibile da cui partire per un impegno civile che continua nel tempo, nel difendere la democrazia e la libertà, e nel dare ai ragazzi e alle ragazze di oggi strumenti per saper scegliere da che parte stare di fronte ad un’ingiustizia“.