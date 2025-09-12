Roma celebra Simonetta Avalle

La grande pallavolo torna a Roma per un appuntamento speciale, carico di emozione e significato.

Il Comitato Territoriale FIPAV Roma, con il sostegno di Roma Capitale e la collaborazione del Comitato Regionale Lazio, dedica a Simonetta Avalle, storica allenatrice e punto di riferimento per generazioni di atleti e atlete, ha mosso i primi passi a Tor Sapienza, dove ha conquistato due titoli nazionali, per poi affermarsi a livello nazionale come prima donna alla guida di squadre di Serie A1 e come allenatrice delle selezioni giovanili regionali e della nazionale.

Un torneo che vuole essere prima di tutto un atto d’amore e riconoscenza verso chi ha lasciato un segno profondo nello sport e nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Il 27 e 28 settembre, il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro si accenderà per ospitare il Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle, che vedrà scendere in campo quattro prestigiose formazioni del panorama nazionale:

Il Bisonte Firenze e Bartoccini MC–Restauri Perugia (Serie A1)

Akademia Sant’Anna Messina (Serie A2)

SMI Roma Volley, squadra di casa e orgoglio del territorio capitolino.

Alla vigilia dell’avvio della nuova stagione, queste squadre daranno vita a due giornate di grande sport e spettacolo, trasformando il parquet in un palcoscenico di emozione e memoria.

“Ricordare Simonetta non è soltanto un gesto dovuto, è un privilegio” — ha dichiarato Claudio Martinelli, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma — “Perché Simonetta ha rappresentato l’essenza più vera della pallavolo: passione, dedizione e umanità. Ha formato atleti, ma soprattutto persone, regalando al nostro territorio entusiasmo e speranza. Ora tocca a noi raccogliere quella eredità e portarla avanti, con lo stesso sorriso con cui lei affrontava ogni sfida”.

Il Memorial Simonetta Avalle vuole essere più di un torneo: un momento per ritrovarsi come comunità sportiva, per ricordare insieme, e per trasmettere alle nuove generazioni i valori di impegno, rispetto e amore per la pallavolo che Simonetta ha incarnato in ogni istante della sua vita.

Per sostenere la realizzazione di questo evento, che si autofinanzia, sarà possibile acquistare i biglietti su TicketOne o direttamente sul posto: un piccolo gesto che diventa parte di un grande tributo, per condividere dal vivo due giorni di emozione, sport e memoria.

Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare: due giorni di grande volley, per celebrare una donna che ha fatto grande questo sport.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.