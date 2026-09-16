Roma-Civitavecchia, auto distrutta dalle fiamme: paura per il GPL, donna illesa

Un guasto improvviso durante la marcia, il fumo denso dal vano motore ed un’esplosione sventata soltanto per questione di minuti.

Un grave incidente stradale si è consumato intorno alle 9:30 del mattino del 16 settembre lungo il nastro asfaltato dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza del chilometro 49.

Un’autovettura di media cilindrata dotata di impianto a gas GPL è stata interamente distrutta da un rogo originatosi per cause ancora in corso di accertamento da parte dei periti.

La guidatrice, accortasi in tempo delle prime avvisaglie di malfunzionamento e del fumo, è riuscita ad accostare la vettura sulla corsia d’emergenza ed a guadagnare rapidamente la via di fuga a piedi, prima che il fuoco inghiottisse l’intera carrozzeria. La donna è rimasta illesa e non si contano altri feriti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il rischio bomba sfiorato

Sul posto sono piombati nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco della caserma “Bonifazi” di Civitavecchia:

Uso di idrocarburi e schiumogeni: Trovandosi di fronte ad un mezzo trasformato in una torcia ed al rischio concreto di deflagrazione legato alla presenza del serbatoio di GPL sotto pressione, le squadre di soccorso hanno attaccato le fiamme con liquidi schiumogeni ad alta efficacia.

Contenimento degli incendi boschivi: L’azione tempestiva dei soccorritori ha impedito che le calde temperature e le scintille alimentate dal carburante propagassero l’incendio alla vegetazione secca e alle sterpaglie che delimitano la carreggiata autostradale, evitando un possibile incendio boschivo di ampie dimensioni.

Disagi alla viabilità autostradale

Per consentire le complesse operazioni di spegnimento, il raffreddamento del serbatoio e la successiva bonifica e rimozione del relitto, la viabilità verso la città portuale ha subito rallentamenti e code.

Le pattuglie delle forze dell’ordine sono intervenute per eseguire i rilievi di rito e coordinare la gestione del traffico.

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