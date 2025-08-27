Roma, colf infedele prima deruba la padrona di casa, poi la aggredisce per cercare di fuggire

Rispondere a un annuncio per un lavoro di pulizie si è trasformato in un incubo per una donna residente nel quartiere Alessandrino.

Una collaboratrice domestica di 51 anni, appena assunta, ha approfittato della fiducia della sua datrice di lavoro per derubarla già la prima notte.

La vicenda è iniziata dopo pranzo, quando la donna ha formalmente iniziato il suo incarico. Il mattino successivo, però, la padrona di casa si è accorta che mancavano 650 euro dal portafogli, riposto come di consueto nella borsa appesa all’appendiabiti.

Quando ha chiesto spiegazioni, la nuova colf ha reagito con violenza, spintonando e strattonando la donna per cercare di fuggire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del V Distretto Prenestino e del Commissariato Torpignattara, che hanno intercettato le due donne ancora impegnate nella colluttazione nel giardino dell’abitazione.

Gli agenti hanno chiesto alla 51enne di aprire la valigia che portava con sé. La donna ha inizialmente tentato di giustificarsi, affermando di aver perso il lucchetto, ma alla fine è stata costretta ad ammettere la presenza del denaro, dando versioni contraddittorie sulla provenienza.

In un ultimo tentativo di difesa, ha addirittura accusato i poliziotti di aver stipulato un presunto accordo con la padrona di casa per incastrarla e dividersi il denaro.

Dalle verifiche degli investigatori è emerso che sulla donna pendeva già una nota di rintraccio per reati simili commessi in passato.

È scattato così l’arresto per rapina impropria e per diffamazione di pubblico ufficiale. La padrona di casa, vittima dell’aggressione, ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.