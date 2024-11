Roma CorriallaGarbatella, la 30ª edizione domenica 24 novembre 2024  

CorriallaGarbatella è una delle manifestazioni sportive importanti del quartiere, ed è organizzata dal G.S Arcobaleno-Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, con la collaborazione tecnica della Roma Road Runners Club e della A.S.D. Marathon Club Romasotto l’egida della FIDAL e del C.S.I.

L’appuntamento è domenica 24 novembre 2024 per la 30ª edizione della CorriallaGarbatella, in via Guglielmo Massaia 31. Ritrovo ore 8.00 partenza gara “Corri forte, Cresci bene” dedicata ai bambini fino a 10 anni di età, ore 9 (iscrizione gratuita).

Partenza gara competitiva di 9,800 metri ore 9,30 a seguire partenza della gara/passeggiata non competitiva. Costo dell’iscrizione 13 euro fino al 15 novembre; 20 euro dopo tale data, fino al raggiungimento di 1.000 partecipanti.

Walter Graziani Presidente dell’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, tiene a dichiarare che, grazie anche ai tanti validi collaboratori, si continuerà a lavorare perché Corriallagarbatella diventi un patrimonio dell’intera città, che sia un riferimento fisso per cittadini di ogni età e condizione, e che si trasformi sempre di più in un’occasione di socialità: la gente ha tanto bisogno di incontrarsi, stare insieme.

“Noi – ha proseguito il Presidente Graziani – lavoriamo per migliorare, di anno in anno, la proposta, per valorizzare il patrimonio di fascino e riconoscibilità che questo quartiere, ormai più che centenario, continua ad offrire in uno scenario ineguagliabile, al fine di regalare agli amanti della corsa, e non solo, quello che meritano: una esperienza indimenticabile”.

Il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri ha manifestato più volte nel corso dei lavori preparatori che ha seguito con assiduità, la propria soddisfazione per la manifestazione giunta alla 30ª edizione.

“Una longevità – ha dichiarato – che dà lustro non solo al quartiere ma anche al Comune di Roma perché è ormai chiaro che rappresenti un grande evento sportivo della Capitale. La gara di 10 km, è diventata ormai una classica del podismo romano.

L’originale corsa dedicata ai bambini vuole sottolineare il rifiuto di ogni violenza, proprio nella concomitante giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A un mondo così segnato dalla violenza e dallo scontro fisico e verbale, noi rispondiamo ridando fiducia all’incontro amichevole tra le persone, alla socialità sana, alla partecipazione attiva dei quartieri, municipi e città più umane e vivibili”.

Il percorso della rinomata corsa ricalca quello degli anni precedenti il doppio giro di 5 km, in senso antiorario, che percorre i principali angoli del quartiere, il percorso molto tecnico ma allo stesso tempo veloce, personal best sono possibili ma, in virtù dei diversi “saliscendi” presenti, è indispensabile una buona condizione muscolare.

Si parte da Viale Guglielmo Massaia, La partenza è in lieve discesa, dal 1°/6° chilometro si corre tranquillo, la strada è tutta in pianura, seppur con alcuni cambi di direzione e impercettibili variazioni di pendenza. Il 7° chilometro grazie anche alla discesa del ponte Spizzichino si percorre velocemente.

L’8 km invece è molto impegnativo, poiché presenta qualche asperità, mentre il 9° km e il più interessante perché si entra nella parte storica della Garbatella.

L’ultimo km il 10° il più interessante per la discesa di Viale Guglielmo Massai che porta al traguardo e per il tratto dove sono più raccolti gli spettatori.

Saranno premiati i primi/e tre classificati assoluti e Primi/e tre di categoria e le prime tre società.

