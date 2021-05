Roma Culture, gli appuntamenti fino all’11 maggio

Al via una nuova settimana di ROMA CULTURE. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici dei bandi Eureka! Roma, Estate romana, Contemporaneamente Roma, sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma .

SCIENZA

Energy4Future è la manifestazione gratuita realizzata dall’Associazione Scienza Divertente Roma, in programma fino al 29 maggio .

Nello spazio esterno del Teatro India proseguono gli appuntamenti del progetto Nascite di un giardino_wild facts, a cura dell’Associazione Culturale 4realtrue2 e DOM.

Partecipazione gratuita previa iscrizione a wildfactslab@gmail.com , max 15 posti.

Nell’ambito di Scegli il Contemporaneo. Tutte le immagini del mondo, progetto interdisciplinare gratuito a cura di Senza titolo – Progetti aperti alla Cultura. Per le attività prenotazione alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Nell’ambito del progetto Il Cervello e le sue meraviglie, a cura della compagnia Abraxa Teatro, proseguono gli incontri gratuiti con personalità scientifiche, studiosi delle arti performative e artisti per illustrare il mondo affascinante e misterioso del cervello umano e divulgare le recenti scoperte delle neuroscienze. Prenotazione telefonica allo 06 65744441 – 340 4954566.

Al Teatro di Roma si conclude Scienza e Fantascienza dal Valle, format ideato da Giorgio Barberio Corsetti.

A partire da venerdì 7 maggio, attraverso un tour virtuale entra nel vivo la manifestazione online gratuita Le vie della scienza tra passato, presente e futuro a cura dell’ass. cult. FormaScienza.

Fino al 31 maggio Storie di plastica, manifestazione dell’associazione Fuori Contesto che affronta la pratica del riciclo con l’intento di costruire un nuovo futuro con meno plastica e un maggiore contenimento dei consumi e dell’inquinamento.

Ingresso libero contingentato con prenotazione obbligatoria a info@fuoricontesto.it.

Science and the City. Esperienze green per il futuro, a cura di Myosotis soc. coop. sociale, questa settimana ha in programma due camminate naturalistiche gratuite, della durata di circa 2 ore ciascuna. Prenotazione obbligatoria allo 06.97840700.

Il progetto Piante e Animali – Tra Evoluzione e Tradizione, a cura della soc. coop. Fauna Urbis, domenica 9 maggio propone il laboratorio gratuito per bambini di 7-12 anni Uccelli granivori e frugivori (4 turni di 1 ora: ore 10, 12, 15, 16; max 6 partecipanti a turno) che si terrà nella sede Dì Natura in via Appia Antica. Prenotazione obbligatoria con form online sul sito www.faunaurbis.it/eventi.

Domenica 9 maggio, per la rassegna Dialoghi Matematici, dedicata alla comprensione della realtà in cui viviamo e del mondo che sta cambiando, realizzata in collaborazione tra la Fondazione Musica per Roma e la Società editrice il Mulino. Biglietto: € 5.

ARTE

Continua il fitto calendario di aperture al pubblico delle nuove mostre proposte dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Per informazioni www.museiincomuneroma.it.

CINEMA

Con la riapertura di lunedì 3 maggio la Casa del Cinema di Villa Borghese torna ad accogliere il proprio pubblico con le prime importanti novità in presenza. Già disponibile la mostra Magnifici quegli anni. Fotografie sul cinema di Rodrigo Pais dal 1958 al 1970, ideata e prodotta dall’associazione culturale franco-italiana Les Ateliers de CriBeau insieme ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Biblioteca Universitaria di Bologna.

Da giovedì 6 maggio riapre al pubblico il Nuovo Cinema Aquila nel quartiere Pigneto.

Info e biglietti su www.cinemaaquila.it.

TEATRO

Fabulamundi Playwriting Europe, la manifestazione promossa da PAV per sostenere la drammaturgia contemporanea.

Dal 6 maggio al 20 giugno , grazie al contributo del Teatro di Roma, torna a disposizione lo spazio del Teatro. Ingresso libero. Contestualmente continuano le rappresentazioni dal vivo sui palchi del Teatro Argentina e del Teatro India.

È attiva da questa settimana (fino al 20 luglio) la call per la seconda edizione di Powered by REf, il progetto del Romaeuropa Festival, promosso in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t. e 369gradi, dedicato ad artiste ed artisti under30 che operano nel campo della ricerca teatrale e performativa. Qui il regolamento completo: https://romaeuropa.net/news/call-powered-by-ref2021/ .

