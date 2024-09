Roma Est: Via libera ad una nuova ciclabile. Collegherà Borghesiana con la metro C

A Roma Est, il futuro della mobilità si colora di verde con l’annuncio di una nuova pista ciclabile che promette di trasformare il quartiere di Borghesiana e i suoi dintorni.

La Giunta del VI Municipio ha dato il via libera a un ambizioso progetto che collegherà via del Vermicino fino alla stazione della metro C, attraversando un’area vasta e variegata.

Con un investimento di 3 milioni di euro, la pista ciclabile si estenderà per 1.495 metri, di cui 845 metri attraverseranno le strade di Borghesiana. Questo progetto non solo rappresenta un passo avanti significativo nella mobilità sostenibile, ma è anche un’opportunità per rivalutare e migliorare l’ambiente urbano.

Il percorso partirà da via del Vermicino e si dirigerà lungo via Ponte Schiavo, passando per via Misilmeri, via Casilina e via Grammichele, fino a raggiungere Ponte Schiavo.

Ma l’ambizione non si ferma qui: il piano prevede due estensioni cruciali. A nord, la pista si collegherà alla metro C di Borghesiana, mentre a sud si estenderà verso il fosso di Prataporci, dove è prevista la creazione di un’area verde di 5.000 metri quadri con un parco giochi.

Per garantire un’integrazione completa con il sistema di trasporto, il progetto include anche la costruzione di quattro parcheggi strategici. Due di questi saranno situati vicino alla ciclabile, agli incroci tra via Porto Empedocle, via del Vermicino e via Misilmeri, e gli altri due tra via Monreale e via Lentini, per un totale di 112 posti auto, inclusi 4 riservati ai disabili.

La realizzazione della pista ciclabile comporterà alcune modifiche alla viabilità. Via Porto Empedocle diventerà a senso unico con ingresso da via del Vermicino, e sarà istituita una zona 30 per migliorare la sicurezza. Anche via Grammichele verrà convertita a senso unico con ingresso da via Misilmeri fino all’intersezione con via Casilina, e sarà anch’essa dotata di una zona 30.

Ma le novità non finiscono qui. Il progetto prevede anche il risanamento del fosso di Prataporci, un’area da tempo in disuso e fonte di problematiche per i residenti. I lavori per la ciclabile offriranno l’opportunità di rigenerare questo spazio e di metterlo in sicurezza.

Questo intervento non è solo una miglioria locale, ma rappresenta il primo passo verso un grande sistema di ciclabili che collegherà Borghesiana con l’Università di Tor Vergata, il sito archeologico di Gabi e il CNR di Frascati, promuovendo una mobilità sostenibile e integrata per tutta la capitale.

Un progetto che, oltre a promuovere l’uso della bicicletta, contribuirà a un ambiente urbano più verde e vivibile, mettendo Roma Est al centro di una nuova era di sostenibilità e innovazione.

