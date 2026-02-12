Roma, finisce il mese di prova: la Zona 30 in Centro diventa realtà operativa

Roma si prepara a dire addio alla fase di tolleranza della Zona 30 nel Centro Storico. Introdotta il 15 gennaio 2026, la misura ha trasformato il cuore della Capitale in un’area a velocità ridotta, pensata per abbattere incidenti e tutelare pedoni e ciclisti più vulnerabili.

Lunedì 16 febbraio segnerà il primo vero giro di vite: terminato il periodo di assestamento, la Polizia Locale intensificherà i controlli e le sanzioni diventeranno sistematiche.

Il bilancio del primo mese

Nei primi trenta giorni, l’approccio degli agenti è stato misto, tra vigilanza e sensibilizzazione:

Educazione e controllo: Posti di blocco mirati hanno servito sia a sanzionare, sia a spiegare la nuova segnaletica agli automobilisti ancora non aggiornati.

Focus sui grandi assi: Se nei vicoli secondari la riduzione della velocità è naturale, l’attenzione si è concentrata su Corso Vittorio Emanuele II e via del Teatro Marcello, dove il limite dei 30 km/h rappresenta il cambiamento più incisivo per la viabilità.

Risposta dei cittadini: Nonostante le polemiche iniziali, il dibattito mediatico ha aumentato la consapevolezza, riducendo al minimo le giustificazioni legate all’ignoranza della norma.

Tecnologia al servizio della sicurezza

Per rendere il limite dei 30 km/h “auto-esplicativo”, il Comune punta sugli strumenti elettronici:

Pannelli dissuasori: Indicatori luminosi mostreranno in tempo reale la velocità dei veicoli, virando al rosso in caso di superamento del limite.

Priorità ai tratti più veloci: I display saranno installati sulle vie di scorrimento più ampie, dove la percezione del rischio è ridotta e la tendenza ad accelerare maggiore.

ZTL e occhi elettronici: stop ai “furbetti”

Parallelamente alla Zona 30, il Campidoglio rafforza la stretta sulla ZTL Centro Storico:

Investimento tecnologico: Sono stati stanziati 4 milioni di euro per nuove telecamere di controllo.

Varchi in uscita: Novità assoluta: occhi elettronici anche sulle vie di uscita, per intercettare chi circola contromano o aggira i varchi non presidiati.

Chiusura del perimetro: L’obiettivo è blindare definitivamente la ZTL, rendendo impossibile evadere i controlli e garantendo il rispetto dei permessi.

