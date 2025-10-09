Roma, il cinema Rialto tornerà a vivere: parola di Gualtieri, in arrivo anche l’Apollo e lo Stardust

Roma vuole tornare a respirare l’aria dei suoi cinema storici. A confermarlo è il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto ieri all’incontro “Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema” all’Auditorium Parco della Musica:

«Il Rialto riaprirà entro il 2027, gestito da Cinema per Roma», ha annunciato.

Ma non c’è solo il Rialto: in città sono in corso lavori e trattative per restituire alla Capitale altre due sale chiuse da tempo, l’Apollo e lo Stardust, attraverso project financing e partnership con soggetti privati, come già avvenuto per il cinema Fiamma.

Sul fronte regionale, il presidente Francesco Rocca ha annunciato uno stanziamento di 24 milioni di euro destinati al recupero dei luoghi della cultura, cinema e teatri inclusi.

«Una buona occasione per riportare in vita questi “fantasmi urbani”», ha detto, sottolineando anche l’importanza di ascoltare gli esercenti, per capire come sostenere chi fatica a mantenere aperte le sale.

Rocca ha poi ricordato la recente sospensione della norma che permetteva di trasformare in spazi commerciali i cinema chiusi da almeno dieci anni, chiarendo che l’obiettivo resta la salvaguardia dei luoghi culturali e delle nuove generazioni, per restituire alla città punti di aggregazione preziosi.

Tra fondi regionali, project financing e gestione affidata a enti pubblici, Roma punta a riaccendere le luci dei suoi cinema storici, restituendo alla Capitale spazi di cultura, aggregazione e memoria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.