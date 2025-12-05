Roma, la Galleria Alberto Sordi apre le festività con l’accensione dell’Albero

Nel cuore di Roma, la storica Galleria Alberto Sordi si prepara a celebrare il Natale con un programma ricco di suggestioni, musica e gesti di solidarietà.

L’8 dicembre, infatti, la tradizionale cerimonia di accensione del grande Albero di Natale segnerà l’avvio ufficiale delle festività, restituendo alla città uno dei momenti più attesi di questo periodo.

A rendere ancora più emozionante l’evento sarà un coro gospel composto da 80 elementi, che accompagnerà la cerimonia con un repertorio capace di esaltare lo spirito natalizio e di valorizzare l’atmosfera unica della Galleria, intitolata al grande Alberto Sordi, simbolo di una Roma accogliente, generosa e profondamente legata alle proprie tradizioni.

Dal 20 al 24 dicembre, la Galleria. luogo iconico della Capitale gestito da Prelios SGR attraverso il Fondo Megas, di proprietà di Fondazione Enasarco, accoglierà un calendario di attività pensate in particolare per i più piccoli.

I bambini avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale, salire sulla slitta allestita all’interno della struttura e imbucare la propria letterina in una cassetta postale dedicata.

Le giornate saranno animate da un elfo in costume, che intratterrà famiglie e visitatori contribuendo a creare un ambiente festoso e inclusivo.

Il programma natalizio della Galleria Alberto Sordi si distingue anche per una forte dimensione solidale. Accanto alla slitta sarà infatti allestito il “Sacco di Natale”, un punto di raccolta in cui i visitatori potranno donare giocattoli o libri acquistati nei negozi della Galleria.

Tutto il materiale raccolto sarà destinato al Reparto di Pediatria del Policlinico Gemelli, in un gesto concreto di vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

La consegna dei doni avverrà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando la Befana farà visita ai piccoli pazienti per un momento speciale di festa e condivisione.

Successivamente, la Befana raggiungerà la Galleria Alberto Sordi per salutare il pubblico e distribuire dolci e omaggi, chiudendo simbolicamente il percorso di iniziative avviato con l’accensione dell’Albero e confermando la volontà della Galleria di essere non solo un luogo di incontro e bellezza, ma anche di partecipazione e solidarietà.