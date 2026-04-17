Roma, l’agonia di Torre di Tormarancia: tra rifiuti e incuria, il parco diventa una discarica a cielo aperto
A farsi portavoce della denuncia è Paolo Barbato, segretario di Forza Italia del Municipio VIII, che sollecita un cambio di passo da parte dell’amministrazione
Il Parco Torre di Tormarancia torna al centro delle polemiche per le condizioni di degrado in cui versa. A sollevare il caso è Forza Italia, che denuncia una situazione definita ormai “insostenibile” nel quadrante del Municipio VIII, chiedendo un intervento immediato da parte delle istituzioni.
A preoccupare maggiormente è lo stato del viale di accesso su viale di Tormarancia, descritto come completamente compromesso sotto il profilo igienico-sanitario.
Secondo quanto segnalato, lungo il percorso sarebbero presenti numerose deiezioni umane, tali da rendere l’area di fatto impraticabile e da richiedere un’urgente operazione di bonifica e sanificazione.
Ma le criticità non si fermano all’ingresso. All’interno del parco, il quadro appare altrettanto critico: giochi per bambini ormai inutilizzabili, panchine sommerse dalla vegetazione e spazi verdi lasciati all’incuria.
A questo si aggiungono rifiuti abbandonati, arredi urbani danneggiati e scritte vandaliche che contribuiscono a restituire l’immagine di un’area progressivamente sottratta alla fruizione dei cittadini.
A farsi portavoce della denuncia è Paolo Barbato, segretario di Forza Italia del Municipio VIII, che sollecita un cambio di passo da parte dell’amministrazione.
La richiesta è chiara: interventi urgenti di pulizia e ripristino del decoro, accompagnati da controlli più frequenti per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.
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