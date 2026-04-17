Roma, l’agonia di Torre di Tormarancia: tra rifiuti e incuria, il parco diventa una discarica a cielo aperto

Il Parco Torre di Tormarancia torna al centro delle polemiche per le condizioni di degrado in cui versa. A sollevare il caso è Forza Italia, che denuncia una situazione definita ormai “insostenibile” nel quadrante del Municipio VIII, chiedendo un intervento immediato da parte delle istituzioni.

A preoccupare maggiormente è lo stato del viale di accesso su viale di Tormarancia, descritto come completamente compromesso sotto il profilo igienico-sanitario.

Secondo quanto segnalato, lungo il percorso sarebbero presenti numerose deiezioni umane, tali da rendere l’area di fatto impraticabile e da richiedere un’urgente operazione di bonifica e sanificazione.

Ma le criticità non si fermano all’ingresso. All’interno del parco, il quadro appare altrettanto critico: giochi per bambini ormai inutilizzabili, panchine sommerse dalla vegetazione e spazi verdi lasciati all’incuria.

A questo si aggiungono rifiuti abbandonati, arredi urbani danneggiati e scritte vandaliche che contribuiscono a restituire l’immagine di un’area progressivamente sottratta alla fruizione dei cittadini.

A farsi portavoce della denuncia è Paolo Barbato, segretario di Forza Italia del Municipio VIII, che sollecita un cambio di passo da parte dell’amministrazione.

La richiesta è chiara: interventi urgenti di pulizia e ripristino del decoro, accompagnati da controlli più frequenti per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

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