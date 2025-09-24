Roma nel rally mondiale: dal 2027 la Capitale corre con i grandi motori

Roma accelera verso il mondo dei motori. Dal 2027, per quattro anni consecutivi, la Capitale ospiterà la tappa italiana del mondiale di rally, trasformando le strade della città in un palcoscenico internazionale per piloti e appassionati.

L’annuncio è arrivato dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che ha sottolineato il lungo lavoro che ha portato a questo risultato: “Sono quasi quattro anni di impegno per valorizzare il rally, il settore automobilistico e per proiettare all’estero l’immagine di una Roma nuova, moderna, affidabile ed efficiente”.

Un evento di portata globale che durerà più giorni, con un impatto economico stimato di oltre 100 milioni di euro all’anno, e che rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita per il territorio.

Onorato ha anche voluto ringraziare Max Rendina, l’ACI e la FIA per la fiducia accordata alla Capitale, pronta a mettersi in pista e a far ruggire i motori davanti al mondo intero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.