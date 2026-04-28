Roma Nord, blitz dei Carabinieri: auto a noleggio usate per lo spaccio, cinque arresti

L’impiego sistematico di pattuglie sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro ha permesso di accendere i riflettori su un fenomeno ormai ricorrente nei quartieri residenziali del III Municipio: l’utilizzo di vetture a noleggio come strumenti mobili per la gestione dello spaccio, con l’obiettivo di rendere più difficili i controlli delle forze dell’ordine.

Nel corso di due distinti interventi ravvicinati, i militari hanno intercettato altrettanti veicoli sospetti, entrambi presi a noleggio, utilizzati secondo gli investigatori come vere e proprie basi operative per la distribuzione di stupefacenti.

Il primo episodio si è verificato a Fidene, dove una Fiat Panda è stata fermata con a bordo due giovani di origine albanese, di 25 e 22 anni. La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione.

Poco dopo, a Città Giardino, un secondo controllo ha interessato una Toyota Aygo condotta da una 27enne romana. Anche in questo caso l’auto, risultata a noleggio, nascondeva diverse dosi di cocaina e hashish, oltre a una somma in contanti pari a circa 1.400 euro, ritenuta dagli inquirenti riconducibile all’attività di spaccio.

L’operazione ha coinvolto anche il contrasto alla violenza domestica. In via Monte Cervialto, l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha portato all’arresto di un uomo di 52 anni, di origine indiana, sorpreso mentre aggrediva la moglie convivente. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Parallelamente, i controlli hanno interessato anche reati predatori e consumo di stupefacenti tra i più giovani. A Talenti, un 71enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a rubare merce all’interno di un supermercato in via Dario Niccodemi.

A Fidene, invece, un minorenne di 17 anni è stato trovato in possesso di 24 grammi di hashish e denunciato a piede libero, mentre altri tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno inoltre rintracciato un 38enne romano destinatario di un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari, eseguito nel quartiere Nuovo Salario.

Nel complesso, l’attività ha visto l’impiego coordinato di diverse pattuglie nei punti più sensibili del territorio, con 68 persone identificate e 48 veicoli controllati, nell’ambito di un dispositivo di vigilanza rafforzata volto al contrasto dell’illegalità diffusa nei quartieri periferici della Capitale.

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