Roma ospita per la prima volta il Mobility Forum di Eurocities

Roma Capitale dal 18 al 20 marzo sarà teatro dell’edizione 2026 dell’Eurocities Mobility Forum, che proprio quest’anno festeggia il 40° anniversario: un traguardo che testimonia quattro decenni di cooperazione, innovazione e diplomazia urbana al servizio delle città europee.

Il tema di quest’anno “Heritage nodes, future flows: shaping mobility in timeless cities” – “Nodi storici, flussi futuri: plasmare la mobilità nelle città senza tempo” – non potrebbe essere più pertinente per una città come Roma, che ha il dovere di proteggere il tessuto culturale che la rende unica, garantendo al contempo che la mobilità funzioni non solo per chi qui vive, ma anche per i milioni di persone che desiderano scoprire il nostro patrimonio.

Una sfida che la Capitale, come Vicepresidente del Mobility Forum dal 2025 fino al 2027, non affronterà da sola. Ciascuna delle oltre 220 città europee rappresentate ad Eurocities sta trovando infatti il proprio modo per accogliere visitatori, pendolari e residenti salvaguardando ciò che la rende unica.

L’occasione per mettere insieme tutto questo patrimonio di conoscenze è rappresentata proprio dal Forum che Roma è orgogliosa di ospitare perché crede nella missione di Eurocities: le città imparano meglio le une dalle altre, e quando collaborano accelerano il progresso di tutte.

La “Tre giorni” romana, che si svolgerà tra il Campidoglio – dove il Sindaco Roberto Gualtieri aprirà i lavori – Palazzo Valentini e Spazio Europa, sarà anche l’occasione per mostrare ai tanti e prestigiosi ospiti internazionali dei luoghi iconici della nostra città insieme ad alcune opere appena realizzate e cantieri in corso per proseguire nella rivoluzione della mobilità cittadina: da Piazza Pia alle stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C e al cantiere della stazione di Piazza Venezia, dall’Archeotram al Grab e alla pista ciclopedonale Monte Ciocci-Vaticano fino al deposito dí Portonaccio, dedicato al ricovero dei bus elettrici di Atac.

“Siamo veramente onorati – ha commentato l’Assessore alla Mobilità e Vice presidente del Forum Mobilità di Eurocities, Eugenio Patanè – di ospitare l’Eurocities Mobility Forum, il più importante evento europeo sulla mobilità, proprio nell’anno in cui ricorre il suo 40° anniversario. Siamo orgogliosi di ospitare, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, e al mio collega Lars Strömgren, assessore alla mobilità di Stoccolma e attuale Presidente dell’Eurocities Mobility Forum, tanti colleghi, leader locali e partner riuniti in una città che, forse più di qualunque altra, ha plasmato l’idea stessa di connessione nel corso dei secoli. Ringrazio il team della mobilità di Eurocities e tutti i miei colleghi di Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, ATAC, Roma Metropolitane, Roma Città Metropolitana, Rete Ferroviaria Italiana e i servizi in sharing che hanno contribuito alla preparazione di un programma molto ricco”.

Alla tre giorni saranno presenti tra gli oltre 150 ospiti europei: il Commissario Europeo ai trasporti e al turismo, Apostolos Tzitzikōstas con un video di saluto; il Segretario Generale di Eurocities, André Sobczak; la Deputy Head of Unit, Research and Innovation della DG MOVE della Commissione Europea, Isabelle Vandoorne; la Ministra della Mobilità di Bruxelles, Elke Van den Brandt; il Segretario di Stato per la Mobilità e i Trasporti di Berlino, Arne Herz; l’Assessora alla Rigenerazione urbana di Atene, Maro Evangelidou; l’Assessora all’Ambiente Urbano di Helsinki, Johanna Laisaari; la Coordinatrice Generale della Mobilità di Madrid, Maria Josè Aparicio; il Vice Sindaco di Vilnius, Andrius Grigonis; l’Assessore ai Trasporti di Praga, Jaromir Beràneck e tante altre personalità.

Il programma completo sul sito dedicato .

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