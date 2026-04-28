Roma, Piazza del Popolo diventa un campo da tennis: al via le pre-qualificazioni gratuite

Il grande tennis torna a prendersi una delle cartoline più iconiche della Capitale. Anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, Piazza del Popolo si trasforma in un’arena a cielo aperto, accogliendo un campo da gioco allestito nel cuore della città in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale attraverso l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nasce dalla sinergia con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute. Un progetto che punta a portare il tennis fuori dai circuiti tradizionali, avvicinandolo al pubblico in uno scenario unico, tra turisti e cittadini.

A inaugurare il campo sono stati l’assessore Alessandro Onorato, il direttore generale della Fitp Marco Martinasso, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e il direttore degli Internazionali Paolo Lorenzi. Un taglio del nastro che segna l’inizio di un programma ricco, pensato per rendere il tennis accessibile a tutti.

Sul campo di Piazza del Popolo si svolgeranno infatti le pre-qualificazioni del torneo, aperte gratuitamente al pubblico.

Non solo: durante tutta la manifestazione sono previsti allenamenti, esibizioni e raduni tecnici, offrendo la possibilità di vedere da vicino i protagonisti del circuito e vivere l’atmosfera del grande tennis senza varcare i cancelli del Foro Italico.

Negli anni passati, non sono mancati nomi di primo piano del panorama internazionale, con campioni come Rafael Nadal, Matteo Berrettini e Daniil Medvedev che hanno calcato questo palcoscenico inedito, regalando momenti spettacolari a pochi passi dalle vie dello shopping e dai monumenti storici.

“È un’iniziativa che ha qualcosa di straordinario – ha sottolineato Onorato –. Portare un campo da tennis in Piazza del Popolo significa offrire a chiunque la possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti e alle pre-qualificazioni, ma anche promuovere un’immagine di Roma dinamica, contemporanea, capace di unire sport, turismo e grandi eventi”.

Un progetto che guarda oltre il singolo appuntamento, inserendosi in una strategia più ampia: diffondere la cultura sportiva negli spazi urbani e trasformare la città in un palcoscenico diffuso, dove il tennis diventa esperienza condivisa e accessibile.

Perché, almeno per qualche giorno, il cuore di Roma batte al ritmo degli scambi sulla terra rossa.

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