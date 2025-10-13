Roma premiata come “Best City” per il sostegno al cibo locale

Roma conquista la scena internazionale e viene premiata come “Best City” per il sostegno al cibo locale e sostenibile, nell’ambito degli Awards della World Farmers Markets Coalition, la rete globale dei mercati contadini.

Un riconoscimento che consacra la Capitale tra le città più attente alla valorizzazione della filiera corta e delle produzioni agricole di prossimità.

“La ricchezza agricola di Roma è parte integrante delle nostre politiche pubbliche – spiega l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi –. Il nostro obiettivo è sostenere la filiera corta e rafforzare il legame tra territorio e comunità”.

Un impegno concreto che passa da progetti innovativi come il Consiglio del Cibo, istituito con delibera dell’Assemblea Capitolina, una consulta cittadina che sviluppa politiche per promuovere l’agricoltura sostenibile, combattere lo spreco alimentare e favorire il recupero e la redistribuzione del cibo attraverso gli enti del terzo settore.

Ma il sostegno all’agricoltura locale passa anche dalle mense scolastiche: Roma Capitale sta infatti lavorando a nuovi criteri premianti per gli appalti pubblici, che valorizzino chi utilizza prodotti locali, biologici, DOP e IGP, favorendo così i produttori del territorio e promuovendo al tempo stesso l’educazione alimentare dei più giovani.

“Tutte le azioni messe in campo oggi trovano un riconoscimento – prosegue Alfonsi – ma questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire il lavoro avviato. Ringrazio gli agricoltori, le associazioni e i cittadini che credono in un futuro sostenibile e solidale”.

E per celebrare questo traguardo, l’assessora annuncia un’iniziativa speciale: una domenica ecologica dedicata ai mercati contadini, che animeranno le piazze di Roma nella stagione invernale 2025-2026, portando tra i cittadini i sapori autentici e le storie di chi ogni giorno coltiva la terra alle porte della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.