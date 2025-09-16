Roma pronta a celebrare Robert De Niro: in Campidoglio la Lupa Capitolina

Roma si prepara a rendere omaggio a una delle più grandi icone del cinema mondiale: Robert De Niro. L’attore, due volte premio Oscar e simbolo intramontabile di Hollywood, riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città.

Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, spiegando che la cerimonia avverrà in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, in concomitanza con l’inaugurazione del Nobu Hotel.

Un riconoscimento che va oltre la carriera artistica e che, nelle parole di Onorato, rappresenta anche un segnale di come Roma voglia valorizzare eventi e presenze capaci di proiettare la città al centro della scena internazionale.

Nella stessa occasione, l’assessore ha elogiato l’iniziativa “Fuori Sala”, definendola un progetto che “arricchirà la nostra città e consentirà a tutti di vivere gratuitamente arte, cinema e cultura”.

L’evento, infatti, punta a trasformare Roma in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo alberghi, associazioni di commercianti e imprenditori per creare nuove opportunità di incontro e attrattiva turistica.

