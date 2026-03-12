Roma, scritte estremiste sulla biblioteca di Labaro: nel mirino il minisindaco Torquati

Scritte offensive, simboli estremisti e frasi cariche di odio. La biblioteca di Labaro, nel territorio del XV Municipio di Roma, è finita nel mirino dei vandali con una serie di graffiti che prendono di mira il presidente municipale Daniele Torquati e le istituzioni.

Sui muri dell’edificio sono comparse croci celtiche, slogan contro le forze dell’ordine — definite nelle scritte “gli unici stranieri nei quartieri” — e frasi che arrivano perfino a celebrare Massimo Carminati, indicato come “eroe”.

Un insieme di messaggi che richiama simbologie e linguaggi tipici dell’estremismo, lasciando sgomento tra residenti e amministratori.

La reazione del presidente del Municipio

Nonostante gli attacchi personali, il minisindaco Daniele Torquati ha scelto una linea di fermezza istituzionale.

Dopo aver ringraziato i cittadini per i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti, ha annunciato che la priorità sarà la rimozione immediata delle scritte.

«Non è una questione personale – ha spiegato – ma di rispetto per lo spazio pubblico e per chi indossa una divisa». Poi una riflessione che suona come una risposta diretta agli autori dei graffiti: «Essere insultato insieme alle forze dell’ordine significa avere la certezza di stare dalla parte giusta».

La condanna della politica

L’episodio ha suscitato una condanna trasversale nel mondo politico capitolino. Dal Partito Democratico di Roma è arrivato un messaggio di solidarietà a Torquati e una presa di posizione netta contro il gesto vandalico.

Secondo il PD, l’attacco non riguarda soltanto un amministratore locale ma colpisce anche un luogo simbolo della cultura e della vita di quartiere.

«Quando mancano gli strumenti del confronto civile – spiegano dal Campidoglio – si ricorre all’inciviltà e all’imbrattamento».

