Categorie: Cinema e Tv Costume e Società Necrologi
Municipi: , | Quartiere:

Roma, si è spenta la madre dell’attore comico Enzo Salvi: domani i funerali a Ostia

L'annuncio con un post su facebook

Redazione - 25 Agosto 2025

Un messaggio breve, carico di dolore, e una foto che racconta più di mille parole. Così Enzo Salvi, attore e comico romano amato dal grande pubblico, ha annunciato la scomparsa della madre, Bruna Brunori. Una donna che lui stesso descrive come un “guerriero fino all’ultimo istante”, esempio di forza, coraggio e amore.

La notizia è arrivata nel cuore della giornata di lunedì 25 agosto, attraverso un lungo post sui social. Un addio che ha commosso fan e amici dell’attore, noto con l’affettuoso soprannome di “Er Cipolla”.

“Ciao mamma scrive Salvi hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. Oggi il mio cuore si è spezzato. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”. Parole che raccontano non solo il dolore di un figlio, ma anche il legame indissolubile con una figura che è stata bussola e sostegno per tutta la vita.

Nel ricordo di Salvi, mamma Bruna non è stata soltanto una madre, ma una presenza luminosa e costante: un sorriso, una voce, un abbraccio che resteranno impressi per sempre. “Con lei se ne va una parte di meaggiunge l’attorema porterò nel cuore il suo affetto infinito”.

Accanto al dolore, anche la gratitudine. Salvi dedica un pensiero alla compagna Laura, ai figli Manuel e Nicolò e alle nipotine Federica e Angelica, senza dimenticare Peggy, la cagnolina amatissima dalla madre. “La nostra famigliascrive è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato”.

L’attore, infine, si rivolge ai genitori scomparsi con una promessa che sa di eterno: “Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni risata. L’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai”.

Un dolore condiviso con il pubblico, ma anche con la comunità di Ostia, dove la signora Bruna viveva e dove domani, martedì 26 agosto, si svolgeranno i funerali nella chiesa Regina Pacis alle ore 11:00. Un ultimo saluto a una donna che per Enzo Salvi è stata tutto: madre, guida, radice.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati