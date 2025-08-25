Roma, si è spenta la madre dell’attore comico Enzo Salvi: domani i funerali a Ostia

Un messaggio breve, carico di dolore, e una foto che racconta più di mille parole. Così Enzo Salvi, attore e comico romano amato dal grande pubblico, ha annunciato la scomparsa della madre, Bruna Brunori. Una donna che lui stesso descrive come un “guerriero fino all’ultimo istante”, esempio di forza, coraggio e amore.

La notizia è arrivata nel cuore della giornata di lunedì 25 agosto, attraverso un lungo post sui social. Un addio che ha commosso fan e amici dell’attore, noto con l’affettuoso soprannome di “Er Cipolla”.

“Ciao mamma – scrive Salvi – hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. Oggi il mio cuore si è spezzato. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”. Parole che raccontano non solo il dolore di un figlio, ma anche il legame indissolubile con una figura che è stata bussola e sostegno per tutta la vita.

Nel ricordo di Salvi, mamma Bruna non è stata soltanto una madre, ma una presenza luminosa e costante: un sorriso, una voce, un abbraccio che resteranno impressi per sempre. “Con lei se ne va una parte di me – aggiunge l’attore – ma porterò nel cuore il suo affetto infinito”.

Accanto al dolore, anche la gratitudine. Salvi dedica un pensiero alla compagna Laura, ai figli Manuel e Nicolò e alle nipotine Federica e Angelica, senza dimenticare Peggy, la cagnolina amatissima dalla madre. “La nostra famiglia – scrive – è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato”.

L’attore, infine, si rivolge ai genitori scomparsi con una promessa che sa di eterno: “Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni risata. L’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai”.

Un dolore condiviso con il pubblico, ma anche con la comunità di Ostia, dove la signora Bruna viveva e dove domani, martedì 26 agosto, si svolgeranno i funerali nella chiesa Regina Pacis alle ore 11:00. Un ultimo saluto a una donna che per Enzo Salvi è stata tutto: madre, guida, radice.

