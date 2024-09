Roma, stop alle manifestazioni pro-Palestina del 5 ottobre

La manifestazione pro Palestina prevista a Roma per il 5 ottobre è stata ufficialmente bloccata dalla questura. La decisione di vietare le due iniziative è stata presa alla luce delle crescenti preoccupazioni per l’ordine pubblico, in un contesto particolarmente sensibile, a due giorni dall’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele e dell’inizio del conflitto con Gaza.

La questura ha notificato il provvedimento ai gruppi organizzatori, a seguito di un’attenta analisi dei rischi che ha fatto emergere la possibilità di infiltrazioni che avrebbero potuto portare a disordini.

Un ulteriore elemento di preoccupazione è stato il rischio che le manifestazioni venissero utilizzate per inneggiare alla violenza del 7 ottobre.

La questione è stata discussa anche al Viminale, durante il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’Interno Piantedosi.

Nei giorni scorsi, diversi esponenti della comunità ebraica e del centrodestra avevano richiesto l’annullamento delle iniziative.

