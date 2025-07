Roma, truffa da 15mila euro a due anziani: finto carabiniere e perito in azione

Un copione studiato nei minimi dettagli, una regia degna di un thriller criminale, ma a farne le spese sono stati due ultraottantenni romani.

La loro unica colpa? Fidarsi. Una fiducia tradita da chi, spacciandosi per carabiniere, poi per poliziotto e infine per perito del tribunale, ha messo a segno una truffa sfociata in una vera e propria rapina.

Ora, grazie alle indagini della Polizia di Stato, l’uomo dietro a tutto questo è stato arrestato.

Il piano: allontanare il marito, colpire la moglie

Era ottobre quando il marito, ignaro di tutto, riceve una telefonata sul telefono fisso. Dall’altra parte, una voce autoritaria si presenta come un ufficiale dell’Arma.

Lo informa che la targa della sua auto – e persino quella della vettura della figlia – risulta coinvolta in due rapine. La richiesta è urgente: deve recarsi subito in caserma, alla Cecchignola, per chiarire la sua posizione.

L’anziano non ha dubbi e lascia immediatamente casa. È quello che i truffatori volevano: avere campo libero con la moglie rimasta sola.

Il secondo atto: la trappola alla donna

Pochi minuti dopo, un’altra telefonata. Stavolta alla moglie. Un finto poliziotto, con tono preoccupato, le racconta che i suoi gioielli risultano rubati e che un perito del tribunale sarebbe arrivato a breve per verificarne l’autenticità e fotografarli. L’invito è chiaro: sistemarli tutti in bella vista sul tavolo. Lei, confusa ma collaborativa, lo fa.

L’ultimo colpo: la rapina in casa

Ed ecco che entra in scena il terzo uomo, vestito da tecnico. Si presenta come il perito annunciato. Guarda, annuisce, poi cambia volto: alla richiesta della donna di non toccare nulla, la minaccia, le strappa i gioielli dalle mani e la spintona a terra, fuggendo con un bottino da 15mila euro. Una rapina vera e propria.

Le indagini: volto ripreso e arresto

A far luce sull’episodio sono stati gli agenti del IX Distretto Esposizione, che hanno ricostruito il puzzle pezzo per pezzo. Le telecamere del palazzo hanno immortalato il volto dell’uomo. E quel volto era già noto: schedato nelle banche dati delle forze dell’ordine, campano d’origine, con precedenti.

Il suo identikit è stato incrociato con gli altri elementi raccolti: la dinamica, la tempistica, il modus operandi. Alla fine, il cerchio si è chiuso. Su di lui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita su disposizione della Procura di Roma.

Le accuse

Ora dovrà rispondere di rapina aggravata e sostituzione di persona. Una recita finita nel peggiore dei modi, ma che ha lasciato dietro di sé paura e amarezza.

