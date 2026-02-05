Roma, un furgone anti-spreco in viaggio: il “lusso solidale” aiuta la città

L’edizione 2026 della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare è stata l’occasione per lanciare il viaggio inaugurale del furgone refrigerato donato da Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel alla città di Roma. Il mezzo attraverserà le vie della Capitale e distribuirà generi alimentari in eccedenza

Continua dunque l’impegno di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel insieme alle ACLI di Roma, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale, per il recupero e la distribuzione solidale delle eccedenze alimentari.

Quello di oggi è il primo dei passi concreti di questo progetto avviato nel 2025 che si snoderà tra diverse iniziative nei prossimi anni. In particolare, il mezzo, con una capacità di carico fino a 800 chili, ha portato eccedenze di alimenti di prima necessità donate da Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel alla Comunità Cenacolo, realtà che accoglie giovani con dipendenze all’interno di un percorso residenziale gratuito e che le ACLI di Roma sostengono attraverso la distribuzione di eccedenze alimentari grazie al progetto “Il cibo che serve”.

L’iniziativa è sostenuta da Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel nell’ambito di Anantara Concorso Roma 2026, appuntamento automobilistico di livello mondiale in programma ad aprile.

Un’iniziativa che farà di Roma la capitale mondiale dell’auto storica mettendo in mostra una selezione dei migliori capolavori automobilistici italiani di ogni epoca.

Oltre la bellezza, l’arte, e la cultura del nostro made in Italy spazio, anche l’impegno sociale per affrontare in sinergia le grandi sfide solidali e ambientali del nostro tempo.

Contrastare lo spreco di alimenti significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche agire in modo deciso contro la povertà attraverso la responsabilità sociale dell’impresa. Ogni anno, tonnellate di alimenti perfettamente commestibili vengono sprecate, recuperare queste eccedenze non è soltanto un atto di sostenibilità, ma un gesto di giustizia sociale che può fare la differenza.

“La sostenibilità e la responsabilità sociale oggi non sono più una scelta, ma una base imprescindibile per l’ospitalità contemporanea. In Anantara crediamo che il vero lusso si misuri anche nella capacità di generare valore per l’ambiente e per le comunità che ci ospitano – dichiara Francesco Mennella, General Manager Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel – È nostra intenzione continuare a lavorare in sinergia con ACLI su questa e altre iniziative, capaci di intervenire sulle criticità del territorio e rafforzare il nostro legame con Roma. Infatti, il 17 marzo alle ore 12 in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Anantara Concorso Roma sveleremo anche il tema della collaborazione con ACLI per l’anno in corso. In questo modo, il Concorso, che è un omaggio alla bellezza e all’eccellenza italiana, diventa anche occasione per contribuire con costanza a un modello di futuro più consapevole, inclusivo e responsabile.”

“Quella che oggi raccontiamo è un’esperienza concreta di collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese e terzo settore, capace di generare valore condiviso per la città – dichiara Lidia Borzì, vicepresidente delegata delle ACLI di Roma –. Iniziative come questa dimostrano che è possibile tenere insieme innovazione, responsabilità sociale e cura delle fragilità, costruendo risposte efficaci ai bisogni delle persone e dell’ambiente. Mettere in dialogo bellezza, attenzione al territorio e impegno solidale significa investire in una Roma che guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno, contrastando lo spreco e promuovendo giustizia sociale. Un ringraziamento sentito va ad Anantara per aver scelto di sostenere il nostro lavoro sul recupero delle eccedenze alimentari, portato avanti da oltre dieci anni, e all’Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale per l’impegno con cui contribuisce a rafforzare il profilo internazionale della città. Questo gesto rappresenta non solo un sostegno concreto per tante persone, spesso insospettabili, che vivono in condizioni di grande fragilità, ma anche un esempio significativo di come il mondo imprenditoriale possa assumere un ruolo attivo nella costruzione di comunità più giuste e solidali”.

“Questo furgone è l’esempio più virtuoso di legacy e dell’importanza dei grandi eventi a Roma: sono occasioni per migliorare, concretamente, la città e aiutare persone in difficoltà oltre che opportunità di sviluppo economico, turistico e occupazionale – afferma Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale – . Ringrazio Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel per la disponibilità a organizzare una raccolta fondi con tutti gli invitati all’evento automobilistico per comprare e regalare ad Acli Roma un furgone refrigerato. Un mezzo necessario e funzionale che riuscirà a contenere e trasportare 700-800 chili di generi alimentari recuperati proprio durante i grandi eventi con l’aiuto delle aziende di catering. Cibo che altrimenti sarebbe stato buttato. La sinergia tra pubblico, privato ed enti del terzo settore è fondamentale e ringrazio ancora le ACLI di Roma per la preziosa attività“.

