Roma, un’estate da vedere: le arene cinematografiche all’aperto illuminano i quartieri della Capitale

Fino al 21 settembre, per l’Estate Romana 2025 Roma Capitale promuove numerose Arene cinematografiche in diversi quartieri della città.

Nel Municipio I dal 12 luglio al 14 settembre andrà in scena Notti di Cinema a Piazza Vittorio, mentre dal 18 al 21 settembre il Cinema Verde animerà l’Orto Botanico, in Largo Cristina di Svezia 23a.

Nel Municipio II torna l’Arena Casa del Cinema a Largo Marcello Mastroianni 1, con proiezioni dal 9 giugno al 7 settembre.

Il Municipio III ospita il Cinevillage Talenti nel Parco Talenti dal 14 giugno al 31 agosto, mentre nel Municipio VII si può assistere ai film del CineVillage Villa Lazzaroni, allestito presso Villa Lazzaroni in Via Appia Nuova 522, dal 1 luglio al 15 settembre.

Nel Municipio IX si tiene Stardust. Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle, in programma dal 21 luglio al 1 agosto in Via del Pianeta Terra 4.

Nel Municipio XI, le Notti di Cinema a Villa Bonelli accolgono il pubblico dal 24 giugno al 14 agosto in Via Camillo Montalcini 1. Sempre nello stesso municipio, l’appuntamento con Vivi il cinema. Arena Corviale è alla Nuova Piazza di Corviale, in Via Maccagnani, dal 9 al 30 luglio.

Info e programma aggiornati su culture.roma.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.