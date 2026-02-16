Roma7Volley si avvicina la Serie A

Sesta vittoria consecutiva per la Roma7volley nel Campionato Nazionale di serie B maschile.

I ragazzi di coach Morelli nella sfida per le parti alte della classifica incassano un 3 a 1 nei confronti della Squadra capolista del Meta Sorrento; il successo apre la corsa PLAYOFF, che ad inizio di stagione non era preventivabile.

La squadra, fatta in casa con elementi del proprio vivaio, gode di ottima salute ed è sorretta da un pubblico appassionato; nel corso degli ultimi 2 mesi di attività il gioco di squadra è andato in un crescendo rossiniano, dovuto ai continui miglioramenti individuali nella specificità dei ruoli.

Intanto i ragazzi continuano a lavorare in palestra a testa bassa e sono pronti ad un finale di campionato che vede la Società sportiva impegnata su più fronti; nei campionati giovanili i successi ottenuti dai Romasettini sono tanti e tutte le squadre sono proiettate nelle parti alte della classifica per raggiungere un titolo regionale che andrebbe ad arricchire un Palmares ricco di successi.

Ad maiora!

