Rome 15K – Ford Puma Gen-E  appuntamento nella Capitale

Già oltre 2000 runners, con una grande e qualificante percentuale di atleti stranieri, hanno già scelto la Rome 15K-Ford Puma Gen E., corsa su strada di 15 Km e 5 km (entrambe le distanze saranno in modalità competitiva e non competitiva) organizzata dal Forhans Team che, dopo solo un’edizione è già diventata una classica del podismo romano.

Gli organizzatori, per domenica 9 novembre 2025, contano di superare i 3200 partecipanti che tagliarono il traguardo lo scorso anno.

La distanza, particolarmente gradita ai podisti, è propedeutica a gare più lunghe e permette agli atleti di mettersi alla prova su un percorso impegnativo e allo stesso tempo affascinante che nel 2025 ricalcherà quello dello scorso anno, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla, dopo aver attraversato alcune più iconiche strade del centro storico per un viaggio fra le vestigia della città più bella del mondo, che lascerà soprattutto i non romani a bocca aperta. Sotto il profilo tecnico ci sarà la garanzia dell’omologazione ufficiale della Fidal che ha certificato l’esatta lunghezza dei due percorsi.

LA PARTNERSHIP CON FORD ITALIA: Rinnovata per il quarto anno, la partnership con Ford Italia vede protagonista Puma Gen-E, versione elettrica di una delle icone più amate di Ford, che con la sua energia e il suo spirito dinamico reinterpreta e trasforma le strade della città. Perfetta per affrontare ogni percorso cittadino con stile ed efficienza, Puma Gen-E è pronta a ispirare i partecipanti della Rome 15K con la sua carica innovativa e il suo design sportivo.

IL ROME15K VILLAGE – FORD PUMA GEN-E, il 7 e l’8 novembre a Caracalla

L’area adiacente allo Stadio Nando Martellini sarà per due giorni, venerdì 7 e sabato 8 novembre, il cuore pulsante della manifestazione. Gli atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero potranno vivere in anteprima il clima pre gara all’interno del Rome15k Village- Ford Puma Gen E. dove, oltre al ritiro dei pettorali, saranno allestiti stand e dove saranno organizzate diverse iniziative collaterali.

CIRCUITO GRAND SLAM RUNNING ROMA

La Rome 15K – Ford Puma Gen-E farà parte, anche quest’anno, del circuito Grand Slam del Running della Città di Roma, al fianco delle più famose gare della Capitale quali la Corsa di Miguel, l’Appia Run, la Corsa dei Santi, la Roma Urbs Mundi e la We Run Rome, un ulteriore attestato per questa gara è destinata crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni, anche per l’attenzione maniacale con cui gli organizzatori curano ogni dettaglio.

JOLETTE GRAZIE A SOD ITALIA RUNNING TEAM

La Rome 15K – Ford Puma Gen-E ospiterà ufficialmente la partecipazione delle joëlette, le speciali carrozzine da fuoristrada per persone con disabilità che trasformano ogni gara in un’esperienza condivisa ed emozionante. Questo importante traguardo è possibile grazie alla collaborazione con SOD Italia APS, un Ente del Terzo Settore nato nel 2007 che promuove inclusione e qualità della vita per persone con malattie rare e disabilità complesse.

L’iniziativa è sostenuta anche da Ford Italia che parteciperà alla corsa al fianco di Sod coinvolgendo direttamente i dipendenti con un team dedicato. Saranno organizzati anche degli stage di allenamento per spingitori di joelette che possano diventare protagonisti, dopo opportuno addestramento, della Rome 15 K Ford Puma Gen E.

I PACER DEL MARATHON TRUPPEN

Anche in questa edizione gli atleti saranno sostenuti e guidati al traguardo dai super pacer del Marathon Truppen, che daranno consigli e detteranno i ritmi di corsa a seconda delle capacità e della resistenza dei runners.

STAGE DI ALLENAMENTO CON IL GRUPPO SPORTIVO PUROSANGUE

Per chi volesse prepararsi sotto l’attenta guida di tecnici ed esperti di running, avrà la possibilità di allenarsi gratuitamente, iscrivendosi agli stage organizzati da Forhans Team, in collaborazione Gruppo Sportivo Purosangue, che accompagneranno i partecipanti fino alla fatidica data del 9 novembre.

Le date degli stage- OTTOBRE Martedì 07/10 Villa Borghese – Sabato 11/10 Quadrato della Farnesina – Martedì 14/10 Villa Borghese – Sabato 18/10 Quadrato della Farnesina – Martedì 21/10 Villa Borghese – Sabato 25/10 Quadrato della Farnesina – Martedì 28/10 Villa Borghese – Road to Rome15K.

NOVEMBRE Sabato 01/11 Quadrato della Farnesina – Martedì 04/11 Villa Borghese

LE ISCRIZIONI ROME 15K – FORD PUMA GEN-E Il Forhans Team ricorda ai runners Rome 15K – Ford Puma Gen E è di € 27,00. Il costo salirà a € 32,00 fino al 25 ottobre mentre dal 31 ottobre il pettorale costerà € 38,00.

ROME 5K – FORD PUMA GEN-E – Il costo dell’iscrizione alla Rome 5K è di € 18,00 fino al 25 Ottobre, di € 20,00 fino al 31 Ottobre. Per info e iscrizioni su www.rome15k.com

Sarà, inoltre, possibile iscriversi anche presso tutti i punti vendita dei negozi LBM Sport.

