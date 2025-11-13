Sabato 15 novembre 2025, nuova Mostra/Mercato

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, torna la Mostra/Mercato, in Largo Antonio Beltramelli.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Araba Fenice III” (di Fabiana e Sonia) riguarderà Stand di Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici, Abbigliamento e Vintage.

Ormai questa iniziativa è una presenza mensile abituale nel nostro quartiere, tanto che molte persone chiedono, anche all’autore del presente articolo, la conferma che esso si terrà.

L’invito è in piazza per passare una giornata diversa, curiosare tra le bancarelle e, come diciamo sempre, incontrare persone che, magari, non vedete da tempo.

Per informazioni di ogni genere telefonare al n. 389/4882174.

