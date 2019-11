Sabato 30 novembre “Giornata Vincenzo Scarpellino”

Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 17 (punto di ritrovo presso il Paese dei Balocchi in via Molfetta – viale V. Scarpellino nel Parco Tor Tre Teste) sarà celebrata la “Giornata Vincenzo Scarpellino” in occasione del 20° anniversario della morte del poeta.

Forse non tutti sanno che il Comune di Roma con delibera di Giunta comunale n. 145 del 4 maggio 2011, su richiesta di numerosi cittadini dei quartieri Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, decise di intitolare al noto poeta romanesco il viale del Parco Tor Tre Teste che da via Roberto Lepetit conduce a via Molfetta.

Domenica 3 giugno 2012 si tenne poi la cerimonia di intitolazione e fu scoperta una lastra di marmo, ma solo all’angolo di viale Scarpellino con via Roberto Lepetit in prossimità del Centro Anziani e culturale Lepetit.

In occasione del ventennale della morte del poeta gli estimatori del poeta romanesco e i cittadini dei quartieri che si affacciano sul parco richiedono che venga apposta una targa anche all’altro lato del viale, quello che dà su via Molfetta (lato Quarticciolo) e in tal senso hanno fatto formale richiesta al Comune di Roma.

Di questa richiesta dei cittadini si è fatto interprete e parte diligente l’on. Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina che ha scritto una memoria ai competenti uffici della Toponomastica comunale (vedi foto).

Certamente l’occasione più consona può essere quella di Sabato 30 novembre 2019 quando dalle ore 17 si svolgerà la “Giornata Vincenzo Scarpellino” in occasione del 20° anniversario della morte del poeta e che vedrà riuniti presso il parco Paese dei Balocchi poeti e attori amici di Vincenzo Scarpellino, rappresentanti delle Istituzioni, i suoi famigliari e il Coro “Accordi e Note”, soci dei Centri Anziani e Culturale Lepetit e numerosi cittadini del quartiere Tor Tre Teste in cui il poeta romanesco ha vissuto per molti anni prima della sua dipartita.

In occasione dell’iniziativa del 30 novembre sarà anche lanciato il Bando della X edizione del Premio di poesia e stornelli nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2020 indetto dall’Associazione Culturale di Tor Tre Teste L’Incontro in collaborazione con l’associazione culturale Periferie la cui Giuria è composta da Cosma Siani (Presidente) e dai giurati Sandro Bari, Paola Cacciotti, Paolo D’Achille, Francesca Dragotto, Aurora Fratini, Giorgio Grillo, Vincenzo Luciani, Franco Onorati.

