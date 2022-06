Sabato 9 luglio 2022 la 6 Ore di Roma – Memorial Massimo Di Florido

L’evento sportivo è organizzato da Asd Villa De Sanctis in collaborazione con il White Shoes Runners Club, con il patrocinio del Municipio RM V e sotto l’egida della Fidal per quanto riguarda la gara individuale, e dell’Asc (Attività Sportive Confederate – Eps riconosciuto dal Coni) per quanto riguarda l’edizione 0 della gara promozionale a squadre denominata “Trofeo della Citta di Roma 6 ore a squadre”.

Le iscrizioni dei singoli e delle squadre si effettuano sul sito www.enternow.it o direttamente dal sito di www.asdvilladesanctis.it sul quale si trovano anche i regolamenti per gli individuali, le squadre e i costi di iscrizione.

La partenza è prevista per le ore 24:00 di sabato 09 luglio 2022 (anche 00:00 del 10 luglio 2022) presso il parco Villa de Sanctis in via Gordiani incrocio con via Casilina – Roma.

Si consiglia di accedere da via dei Gordiani all’incrocio con via Checco Durante (ingresso lato mezzaluna) dove c’è anche un ampio parcheggio che durante la notte verrà sorvegliato a cura dell’organizzazione).

La gara si svolgerà su terreno sterrato di 1 km all’ interno del parco di Villa de Sanctis. Previsto ricco ristoro solido e liquido ad ogni giro. La gara si svolge su terreno sottoposto a vincolo archeologico da parte della Sovrintendenza per cui chi venisse avvistato a gettare qualsiasi rifiuto per terra (gel, bicchieri di carta, bottigliette etc) verrà immediatamente squalificato.

INSTALLAZIONE TENDE DELLE SQUADRE

Sabato 9 luglio (dalle ore 19.00) ogni squadra potrà installare il proprio gazebo all’esterno del circuito di gara, in zone assegnate dall’organizzazione Non è consentito l’utilizzo di Camper a bordo pista.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

Pettorali di gara

Medaglia Ricordo per tutti i partecipanti

Cronometraggio

Assicurazione

Assistenza medica

Ristori ogni giro

Deposito borse

Bagni chimici

Classifica on line dal giorno 11 luglio 2022

Diploma di partecipazione