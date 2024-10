Sabato Blu – Municipio IV, alla scoperta delle borgate vergini

Il 12 ottobre sarà il Sabato Blu della Capitale. Romani e turisti potranno riscoprire il gusto del camminare e conoscere la città attraverso 15 percorsi di trekking urbano, uno per ogni Municipio.

Nel Municipio IV l’evento proposto è un trek alla scoperta delle Borgate Vergini: il sentiero urbano parte in prossimità della Batteria Nomentana e si dirige poi verso le borgate di Pietralata, Casal Bruciato e Casal Bertone, seguendo il tracciato dell’antico Acquedotto Vergine.

Attraversare i luoghi e conoscere i soggetti sul territorio che l’antico acquedotto Vergine mette in comunicazione, a formare un ecosistema culturale. Attraversare le aree verdi residue in un territorio profondamente urbanizzato, ponendo attenzione alla loro importanza e tutela.

Realizzare un viaggio tra passato, presente e futuro, annodando le fila di mille storie che passo dopo passo si compongono in una cartolina che attraversa molti secoli di storia. Il percorso esplora l’anima sfaccettata di alcune periferie romane, un’identità fortemente legata all’agro romano ma profondamente trasformata negli ultimi decenni.

”Il Sabato Blu vuol far conoscere ai cittadini percorsi che possono fare camminando – ha spiegato l’Assessora Alfonsi – dove scoprire nuovi posti e che possono diventare anche percorsi nel verde per spostarsi in città”.

