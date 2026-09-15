Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Sabrina Ferilli, stalker alla porta con una mazza da carpentiere: «devo parlare con lei», chiesto il processo

La Procura di Roma ne chiede il rinvio a giudizio per atti persecutori e violazione di domicilio, ma per i periti l'uomo era incapace di intendere e di volere

L.B. - 15 Settembre 2026

Un’ossessione morbosa trasformata in minacce verbali e sfociata in un violento tentativo d’irruzione armata sull’uscio di casa.

Per quattro mesi — tra l’agosto e il novembre del 2025 — un cittadino italiano di 36 anni ha perseguitato l’attrice Sabrina Ferilli, rendendosi protagonista di escalation persecutorie culminate con un’aggressione sventata a ridosso dell’appartamento capitolino in cui l’artista risiede con il marito, l’imprenditore Flavio Cattaneo.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato con le accuse di stalking (art. 612-bis C.P.) e violazione di domicilio aggravata (art. 614 C.P.).

L’assalto sul pianerottolo e le minacce al marito

I contorni più inquietanti dell’inchiesta giudiziaria ruotano attorno al grave episodio avvenuto sul pianerottolo dell’abitazione della coppia:

L’arma da cantiere: L’uomo si è presentato davanti alla porta d’ingresso impugnando una pesante mazza da carpentiere, pronto a sfondare l’accesso pur di raggiungere la donna.

Le grida a Cattaneo: Di fronte all’opposizione dell’imprenditore Flavio Cattaneo, il 36enne ha urlato frasi intimidatorie: “Togliti di mezzo, devo parlare con Sabrina, non stare in mezzo tra me e lei”, scatenando il panico ed il tempestivo intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il nodo della perizia e l’udienza di dicembre

Se da un lato la Procura intende procedere penalmente per la gravità delle condotte, dall’altro il fascicolo processuale deve fare i conti con lo stato di salute mentale dell’indagato:

Vizio totale di mente: Dagli accertamenti medico-legali disposti dal giudice è emerso che il 36enne, al momento delle condotte persecutorie, era del tutto incapace di intendere e di volere.

I nuovi rilievi del GUP: In vista della prossima udienza preliminare fissata per il mese di dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto un nuovo quesito peritale finalizzato a stabilire la sussistenza della pericolosità sociale dell’uomo e la sua effettiva capacità di sostenere la partecipazione al giudizio.

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