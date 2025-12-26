Salaria, al via il primo cantiere dopo vent’anni di attesa

Dopo oltre due decenni di attese e promesse, la Strada Statale 4 “Salaria” tra Roma e Rieti entra finalmente in una nuova era.

Il 22 dicembre 2025 segna un passaggio decisivo: con l’approvazione del primo dei sette stralci attuativi del Progetto Esecutivo, prende ufficialmente il via la fase realizzativa dell’intervento di adeguamento a quattro corsie del tratto tra Ponte Buita e Rieti.

Un’opera strategica per la mobilità del Lazio e di tutto il centro Italia, attesa da cittadini, pendolari e imprese della zona, che porterà sicurezza e modernità lungo un’arteria storicamente critica.

Il primo stralcio, finanziato interamente per circa 95 milioni di euro, riguarda il tratto compreso tra il km 59+450 e il km 61+440, comprendendo la rettifica di una curva particolarmente pericolosa nella galleria di San Lorenzo, uno dei punti più incidentati dell’intero percorso.

Il progetto prevede il raddoppio della piattaforma stradale, trasformando la Salaria in una strada extraurbana principale a quattro corsie, con standard elevati di sicurezza e funzionalità, e include opere ingegneristiche complesse seguite con attenzione da Anas.

«Con l’avvio di questo stralcio – sottolinea il Commissario Straordinario per gli interventi sulla S.S. 4 Salaria – si concretizza un impegno che dura da oltre vent’anni, restituendo ai cittadini un’arteria fondamentale per la mobilità e la sicurezza stradale».

L’opera fa parte di un programma complessivo di ammodernamento della Salaria da oltre 500 milioni di euro, già interamente finanziato e attualmente in fase avanzata di verifiche ambientali.

Grazie alla semplificazione dell’iter procedurale e alla collaborazione tra Commissario Straordinario e Regione Lazio, si è finalmente superata la lunga fase di stallo che per anni aveva bloccato l’avvio dei cantieri.

«Questo intervento restituisce centralità alla Salaria, infrastruttura strategica non solo per la mobilità ma anche per lo sviluppo economico del territorio – afferma l’assessore regionale Manuela Rinaldi – È un segnale concreto che lo Stato mantiene un impegno atteso dai cittadini e dalle comunità locali».

Nei prossimi giorni l’impresa D’Agostino, già affidataria dell’Accordo Quadro Anas, avvierà le attività propedeutiche alla cantierizzazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.