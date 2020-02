Sanità, Figliomeni (FDI): Screening cardiologico nella parrocchia di S. Saturnino

“Nell’ambito del progetto “Cardiologie Aperte 2020” previsto ogni anno nella settimana di San Valentino, sabato 8 febbraio i cardiologi dell’ospedale Sandro Pertini guidati dal primario prof. Ferraiuolo e dal dott. Commisso, al pari di altre iniziative che si terranno in tutta Italia, incontreranno presso la parrocchia San Saturnino Martire di via Avigliana i cittadini per uno screening cardiologico, divulgazione di materiale informativo, dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria.

Nel pomeriggio presenterò alla cittadinanza “Roma Città Cardioprotetta”, il progetto sorto a seguito dell’approvazione della delibera Figliomeni n. 120/2018 sulla prevenzione cardiovascolare che, oltre a prevedere defibrillatori e formazione del personale nelle scuole, negli uffici comunali, nei centri sportivi, nei veicoli dei Vigili Urbani e negli altri centri di grande aggregazione, tratta altri fattori di prevenzione ed educazione a un corretto stile di vita come per esempio fare esercizio fisico, mangiare e bere in modo sano, smettere di fumare. Oltre l’equipe della Cardiologia del Pertini, tutti professionisti di straordinaria competenza e professionalità, ringrazio l’associazione Planet Onlus che collabora all’evento e che da quindici anni finanzia l’acquisto di tantissimi defibrillatori e la formazione del personale per centri di aggregazione e scuole di tutta Italia per cercare di far diminuire quel numero spaventoso di 60.000 persone che purtroppo muoiono ogni anno per tale patologia”.

Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.