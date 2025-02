Sanremo 2025, ascolti stellari: Carlo Conti domina con oltre il 64% di share

Dopo un esordio da record, Carlo Conti continua a far brillare il Festival di Sanremo 2025. La seconda serata, andata in onda mercoledì 12 febbraio, ha registrato 11,7 milioni di telespettatori, raggiungendo un eccellente 64,5% di share.

Un lieve calo rispetto alla serata inaugurale – che aveva toccato il 65,3% con 12,6 milioni di spettatori – ma comunque un risultato straordinario che conferma il grande successo di questa edizione.

Spettacolo ed emozioni: Damiano David incanta l’Ariston

Tra i momenti più attesi della serata, il ritorno di Damiano David, questa volta senza i suoi Måneskin, per un emozionante tributo a Lucio Dalla e per presentare il suo nuovo singolo, Born with a Broken Heart.

A dare ritmo allo show, anche un trio di co-conduttori che ha saputo conquistare il pubblico:

Bianca Balti, ironica e frizzante,

Cristiano Malgioglio, impeccabile nei look e pungente nei commenti,

Nino Frassica, che con il suo umorismo surreale ha strappato applausi e risate.

Nel corso della serata si sono esibiti 15 dei 29 cantanti in gara, oltre ai semifinalisti della categoria Nuove Proposte, regalando al pubblico momenti di grande spettacolo e competizione.

Sanremo e la rivoluzione dell’Auditel: il festival conquista ogni schermo

I numeri di Conti sembrano superare quelli delle edizioni di Amadeus, ma il confronto con gli anni passati non è immediato. Quest’anno, infatti, il sistema Auditel è stato aggiornato, introducendo la total audience, che tiene conto non solo della tv tradizionale, ma anche di pc, tablet e smartphone collegati in diretta. Non vengono conteggiate le clip su RaiPlay, ma solo la visione in tempo reale, per riflettere un consumo sempre più digitale e dinamico.

Per dare un’idea dell’impatto di questo cambiamento, ai 45 milioni di televisori presenti nelle case italiane si sommano 75 milioni di nuovi dispositivi connessi, un’espansione che rende ancora più impressionanti i dati di ascolto di quest’anno.

Con queste premesse, le prossime serate del festival si preannunciano ancora più esplosive, pronte a regalare nuove emozioni e, probabilmente, altri record di ascolti.

