Sapore di Pasta, in via Cherso 124, è per i residenti della zona un punto di riferimento e, come ci dice Eleonora: “ai clienti storici nel corso del tempo se ne sono aggiunti, con il passaparola, altri da quartieri vicini, anche su indicazione di residenti che pur essendosi trasferiti sono rimasti affezionati e continuano a servirsi da noi”.

Le sorelle Eleonora e Gelsomina, per i più Mina, sin da piccole hanno avuto, ed è proprio il loro caso, le mani in pasta facendo tesoro dell’amorevole e sapiente insegnamento della mamma e della nonna portando a noi le genuine tradizioni molisane di cui loro stesse si sono nutrite.

Sapore di Pasta, come dicono le due sorelle, è nata dall’idea di far arrivare in casa la tradizione della qualità della pasta fresca fatta con ingredienti genuini.

La conferma mi è stata data da un amico che, parlando con un vicino di ricette di cucina e pasta fatta in casa gli suggerì di provare la pasta fresca di Sapori di Pasta.

Da allora, ha aggiunto: per almeno due giorni a settimana è diventato un appuntamento costante,

Anche se Tor Tre Teste non è vicinissimo, io stesso comunque trovo ottima la possibilità di prenotare la spesa, telefonando al numero 06 2576392, ed passare a ritirare la busta già pronta.

La professionalità e la disponibilità che le due sorelle mettono nell’attività che svolgono si manifesta da subito entrando nel negozio. Si percepisce subito il rapporto cordiale con i clienti e che la loro opera la fanno con autentica passione.

I prodotti che si possono acquistare sono: agnolotti, cannelloni, tortellini, ravioli con vari ripieni, lasagne, casarecce, fettuccine, gnocchi, sfoglia, farine, uova e consigli sia per la cottura dei preparati che, eventualmente, per cimentarsi in proprio nella realizzazione di ricette.

È inoltre possibile trovare: ciambelline al vino, biscotti, ferratelle ed ottime crostate ai vari gusti ed anche alcuni tipi di salumi e formaggi molisani.