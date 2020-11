“Scarpette rosse”: le città della ceramica si uniscono, da nord a sud, contro la violenza sulle donne

Per il quarto anno consecutivo, ritorna l’appuntamento con la kermesse artistica “Scarpette rosse in ceramica”, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. Come suggerisce il titolo stesso dell’iniziativa, questo progetto prevede la realizzazione di una serie di scarpe rosse d’artigianato locale che saranno esposte in vari contesti urbani: come i palazzi sede delle istituzioni cittadine, le biblioteche, le scuole e le piazze. Si tratta di veri e propri manufatti artistici che portano la firma di ceramisti professionisti, appartenenti a tutte le 46 città italiane che aderiscono all’AiCC- Associazione Italiana Città della Ceramica. L’intento è quello di far riflettere la collettività su un tema di scottante attualità: l’emergenza sanitaria ed il conseguente isolamento domestico hanno, infatti, fatto registrare un aumento dei casi di violenza contro le donne che come è noto si verificano soprattutto in ambito familiare.

Tantissime le iniziative in programma: ad esempio a Celle Ligure le scarpette rosse saranno simbolicamente trascinate nel mare a bordo di una zattera, a Deruta saranno esposte nell’atrio del Municipio, mentre a Faenza verrà creata un’apposita installazione a Piazza del Popolo che le ospiterà. Nel corso di questa quarta edizione, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, verrà dato ampio risalto alla partecipazione condivisa sul web. La città di Savona, ad esempio, ha aderito a questo progetto attraverso un ciclo di incontri e laboratori online che si terranno nelle giornate del 24 e del 25 novembre sulla piattaforma Google Meet. Inoltre, segnaliamo il progetto promosso a Cava de’ Tirreni dall’Associazione di ceramiste Pandora che si svolgerà in forma virtuale attraverso una piattaforma digitale ed i social network. È interessante sottolineare che ciascuna artista di Pandora ha dedicato il proprio manufatto ad una particolare storia di femminicidio, di cui si è resa portavoce (ed alla quale sarà possibile risalire, attraverso il codice qr code riportato sulle “scarpette” in questione).

