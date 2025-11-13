Sciopero studentesco a Roma, migliaia di giovani in piazza per il “No Meloni Day” e per la Palestina

Venerdì 14 novembre Roma si prepara a una giornata di mobilitazioni studentesche che, cadendo nello stesso giorno dello sciopero dei mezzi pubblici, potrebbe creare problemi significativi alla viabilità cittadina.

Numerosi collettivi e associazioni studentesche hanno infatti promosso uno sciopero contro il governo e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con cortei previsti da Piramide e da viale Glorioso.

I cortei di viale Glorioso

In viale Glorioso gli studenti si concentreranno alle 10 del mattino. I collettivi autorganizzati dei licei della Capitale, dal Righi al Virgilio e dall’Aristofane al Tasso, si raduneranno già dalla mattina presto in diversi punti: stazione Nomentana, Lepanto, Fiume, Colosseo, Porta Maggiore, Garbatella e in prossimità del liceo Manara di Monteverde.

Il corteo si muoverà poi verso l’Ufficio scolastico regionale e il ministero dell’Istruzione, con rivendicazioni contro il governo Meloni, in solidarietà con la Palestina e per una scuola più inclusiva. “Sciopereremo in ogni scuola”, promettono gli studenti.

Da Piramide, il “No Meloni Day”

Da Piramide partirà invece il corteo del collettivo Osa con Cambiare Rotta, che ha annunciato anche possibili blocchi universitari. L’iniziativa è stata ribattezzata “No Meloni Day”, e il corteo, anche in questo caso, si dirigerà verso il ministero dell’Istruzione.

Già mercoledì 12 novembre alla Sapienza erano comparsi fantocci con i volti di Giuseppe Gasparri e della premier Giorgia Meloni, a preannunciare la mobilitazione.

Oltre a Osa, sfileranno anche i Fridays for Future e l’Unione degli studenti di Roma, con lo slogan:

“Un’altra scuola, un altro mondo è possibile”.

David Colautti, coordinatore dell’UdS Roma, spiega:

“Le istituzioni non potranno far finta di non vederci. Quando venerdì migliaia di studenti ci riuniremo nelle strade della nostra città, dimostreremo che un’altra scuola e un altro mondo è possibile”.

Percorso dei cortei e divieti di sosta

Il corteo percorrerà via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, via di Porta Portese, via Induno e viale Trastevere.

Sono stati disposti divieti di sosta su largo Bernardino da Feltre e in viale Trastevere, nel tratto compreso tra largo Giorgio Roberti e via Induno. Possibili chiusure temporanee al traffico lungo il percorso nella mattinata.

A partecipare alla mobilitazione sarà anche la Rete degli studenti medi di Roma.

Sciopero dei mezzi

La giornata coincide con lo sciopero dei mezzi pubblici. Durante lo sciopero, le corse saranno garantite solo dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Nelle altre fasce orarie potrebbero verificarsi limitazioni, ritardi o cancellazioni su superficie e metropolitane.

Non saranno invece interessati i collegamenti in regime di subaffidamento da Atac.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.