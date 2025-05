Seconda edizione della Giornata Medievale a Tor Tre Teste

Domenica 15 giugno 2025 dalle ore 10 al tramonto presso il Campo di Tiro con l’Arco dell’ASD Sport Roma in via Rolando Lanari 1 a Tor Tre Teste si terrà la seconda edizione della Giornata Medievale tra rievocazione e sport.

Il Comitato di quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva cerca persone interessate a fare parte di un MERCATINO ARTIGIANALE.

Chiunque volesse partecipare con la propria creatività può rivolgersi al Comitato 375 687 9532 – cdqnt3tattiva@libero.it.

Nella locandina le attività in programma

Ingresso libero – info: 360249036 arcosportroma@outlook.it

