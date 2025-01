Sei Nazioni di rugby, Roma ancora protagonista

L’appuntamento con il Sei Nazioni di rugby è arrivato e Roma si appresta ancora una volta a diventare la casa della Nazionale italiana.

Gli Azzurri scenderanno in campo per tre volte allo stadio Olimpico: l’8 febbraio contro il Galles, il 23 febbraio contro la Francia e il 16 marzo contro l’Irlanda.

L’avventura della formazione allenata da Gonzalo Quesada nel torneo più prestigioso del rugby (al via oggi con la sfida tra Francia e Galles) comincerà sabato 1 febbraio in Scozia, ma l’attesa è tutta per il debutto interno della settimana successiva.

Roma Capitale sostiene la manifestazione e la città è pronta ad accogliere la squadra azzurra e ad ospitare i tanti tifosi italiani e stranieri che arriveranno per seguire le gare.

Al parco del Foro Italico, in occasione delle partite del “Guinness Sei Nazioni 2025”, sarà allestito il “Terzo Tempo Village”, un luogo di incontro e festa che come sempre creerà un ambiente intriso dei valori di amicizia e sportività, punti di riferimento assoluti del rugby.

Ci sarà spazio per la musica, l’animazione, il buon cibo e lo sport anche per i più piccoli con le attività promosse dalla Federazione Italiana Rugby.

Sul fronte sportivo, la Nazionale italiana si prepara ad affrontare il torneo 2025 forte del miglior risultato di sempre al Sei Nazioni ottenuto lo scorso anno.

Un bilancio, quello del 2024, fatto di due vittorie, due sconfitte e un pareggio, oltre al prestigioso riconoscimento di miglior giocatore della competizione assegnato a Tommaso Menoncello. Un buon viatico per il torneo che si appresta a cominciare.

Tutte le informazioni sull’organizzazione, i biglietti e le attività sono disponibili sul sito della Federazione Italiana Rugby federugby.it .

