Selva Candida: a Roma Nord un nuovo polo residenziale nel verde

Appartamenti con terrazzo o giardino privato a prezzi accessibili, zero spese condominiali per tre anni e il privilegio di abitare in un’oasi di tranquillità. Un’occasione rara per chi desideri investire nel futuro e migliorare la propria qualità di vita, senza rinunciare alla comodità dei servizi cittadini.

Il momento in cui le idee che guardano al futuro diventano realtà è arrivato. A Selva Candida, nel quadrante nord-ovest della Capitale, è partito il cantiere del Progetto Roma Nord (www.progettoromanord.it), un intervento atteso da anni che trasformerà un’area dismessa – quella che un tempo ospitava il Centro Direzionale Alitalia – in un nuovo modello di comunità urbana, sostenibile e connessa.

Partiti i lavori: inizia la rinascita

Il suono delle ruspe segna l’inizio di una rinascita concreta: CMB, stori­ca cooperativa con oltre un secolo di esperienza nel settore edilizio, ha av­viato prima le opere di urbanizzazione, con la realizzazione delle infrastrutture primarie, della nuova viabilità, dei sottoservizi idrici ed elettrici e di una vasca di laminazione per la mitigazi­one idraulica e poi un primo lotto delle residenze. Un’attività intensa e ben organizzata che prepara il terreno alla nascita di un quartiere moderno, verde e a misura di famiglia.

Il piano si inserisce a pieno titolo tra le più importanti operazioni di rigenerazione urbana del Municipio XIV, con 300 nuovi appartamenti suddivisi in sei edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) di classe energetica A, dotati di impianti fotovoltaici, sistemi di risparmio idrico e gestione delle acque piovane. Un approccio che riduce i consumi, migliora il comfort abitativo e rispetta l’ambiente.

Appartamenti personalizzabili

Gli appartamenti sono completamente personalizzabili con finiture di pregio, adatti a soddisfare ogni necessità. Giardino privato o terrazzo panoramico? Cucina abitabile o open space? Due o più locali? Ogni esigenza trova risposta in una proposta abitativa flessibile, moderna e sicura. I prezzi partono da 2.950 euro al metro quadro, e ai nuovi proprietari è riservato un vantaggio esclusivo: zero spese condominiali per i primi tre anni, escluse solo le utenze. Sarà infatti CMB a farsi carico dei costi di amministrazione, manutenzione e pulizia degli spazi comuni, offrendo ai residenti il tempo di ambientarsi e godersi la nuova casa senza pensieri.

Gli edifici sono progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, sicurezza antisismica e materiali ignifughi. E ogni dettaglio è pensato per assicurare il benessere dei residenti, grazie anche ad ampie aree verdi attrezzate, spazi per il gioco dei bambini, zone dedicate agli animali domestici e un grande parco urbano di otto ettari che si integra nella cornice naturale della Riserva Grande. Accanto alle residenze nasceranno un parco commerciale, una nuova piazza coperta con servizi e spazi di socialità.

Una nuova viabilità

La rigenerazione di Selva Candida passa anche attraverso un importante piano di interventi sulla viabilità: il nuovo collegamento tra via di Selva Candida e via Casal del Marmo ridurrà i tempi di percorrenza verso il G.R.A., mentre il raddoppio della via principale e la nuova rotatoria tra via Riserva Grande, via Selva Candida e via Casorezzo renderanno più scorrevole e sicuro il traffico locale.

Per scoprire tutti i dettagli, www.progettoromanord.it. Per chiedere informazioni e fissare un appuntamento per scoprire di persona il nuovo quartiere 06.69226918.

Costruttori di valore dal 1908

Dal 1908, CMB contribuisce a dare forma all’Italia, realizzando ospedali, scuole, infrastrutture e abitazioni nel segno della responsabilità. Le opere firmate CMB – dal Citywave e la Torre Libeskind di Milano all’Unipol Headquarters e a Symbiosis, per citarne solo alcune – raccontano un modo di costruire che unisce efficienza, estetica e funzionalità. Cooperativa di persone unite dalla stessa idea di lavoro, CMB, nel 2024, ha registrato 878 milioni di euro di giro d’affari, un utile netto che ha superato i 18 milioni. Il volume delle acquisizioni di lavori e servizi, poi, ha evidenziato il superamento degli obiettivi commerciali sia in termini di volumi, pari a circa 904 milioni di euro, che di marginalità, spingendo il portafoglio ordini ai 3,4 miliardi. Nel 2024 l’indebitamento finanziario del Gruppo presentava un valore prossimo allo 0.

Segnali importanti per un’impresa storica con 929 dipendenti – il 26% under 40 – che ha raggiunto ottimi risultati in sostenibilità: 29% di energia da fonti rinnovabili, 99% dei rifiuti avviati a recupero, 50 commesse progettate in BIM e più di 5.000 ore di formazione su salute e sicurezza. La stessa eccellenza delle grandi opere, CMB la porta anche nelle abitazioni: edifici progettati con cura costruttiva e materiali certificati, per offrire spazi luminosi, efficienti e sicuri. Progetti come Città Contemporanea, Milano Nord, Milano City Door e Milano Parco Lombardo testimoniano un impegno concreto: oltre 10.000 alloggi costruiti e venduti in trent’anni, per dare forma al modo di vivere di domani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.