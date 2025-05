Sergio Mattarella sabato 17 maggio alla finale Paolini-Gauff degli Internazionali BNL d’Italia

Una giornata già destinata alla storia si carica di un ulteriore significato. Sabato 17 maggio, sul Centrale del Foro Italico, Jasmine Paolini sfiderà la statunitense Coco Gauff per la finale del singolare femminile degli Internazionali BNL d’Italia.

Accanto a lei, idealmente e fisicamente, ci sarà l’intero Paese. Ma sugli spalti ci sarà anche una presenza d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A dare l’annuncio in diretta su Rai 1 è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel): “Agli Internazionali cose mai viste. Arrivano notizie straordinarie. L’ultima, stamattina: il Presidente Mattarella sarà presente domani alla finale femminile”.

Una scelta non improvvisata. L’invito al Capo dello Stato era stato avanzato mesi fa, in occasione della visita al Quirinale da parte delle Nazionali azzurre, reduci dai trionfi in Coppa Davis e King Cup.

Un invito che Mattarella ha accolto, rinnovando la sua vicinanza allo sport italiano, soprattutto nei momenti in cui scrive pagine nuove, proprio come sta facendo Jasmine Paolini.

“Il Presidente è stato di parola: sarà qui per tifare Paolini, per quella che per noi sarebbe un’impresa storica” – ha aggiunto Binaghi. E in effetti, quella dell’azzurra è una cavalcata che ha acceso il Foro e il cuore degli appassionati. Jasmine è la prima italiana a raggiungere una finale del singolare femminile a Roma dopo oltre dieci anni.

Per il Capo dello Stato non è una prima assoluta in uno stadio o su una tribuna sportiva. Già la scorsa estate era all’Olimpico per celebrare i successi italiani agli Europei di atletica.

Ma il tennis, in particolare, sembra aver trovato in Mattarella un tifoso d’eccezione. La sua presenza non è solo un gesto istituzionale: è un messaggio. A Jasmine, certo, ma anche al movimento femminile italiano, alla rinascita del tennis in rosa, al valore dello sport come espressione di talento, sacrificio e orgoglio nazionale.

Sabato, dunque, tutto il Paese sarà con Jasmine. Ma sapere che, tra le migliaia di persone presenti, ci sarà anche il Presidente della Repubblica, rende questa finale ancora più speciale.

