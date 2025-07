Settant’anni senz’acqua né fogne: la periferia dimenticata di Roma finalmente si rialza

A Borgo Sant’Isidoro il tempo sembra essersi fermato. Per oltre settant’anni, le circa seimila persone che vivono tra via della Tenuta Piccirilli e via Tiberina hanno convissuto con un’assenza impensabile per una capitale europea: niente acqua potabile, nessuna rete fognaria.

Eppure, oggi qualcosa si muove. Dopo una lunga attesa fatta di promesse, richieste, battaglie e delusioni, stanno per arrivare quei servizi basilari che per troppo tempo sono rimasti un miraggio.

Gli scavi sono ormai quasi terminati. I tubi sono stati posati, le reti stanno per essere attivate. E a Borgo Sant’Isidoro, per la prima volta, si respira un’aria diversa: quella della svolta.

A raccontarlo, davanti a decine di residenti riuniti per un incontro pubblico, sono stati il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora ai lavori pubblici, Gina Chirizzi. “Finalmente possiamo spiegare come chiedere l’allaccio in fogna – hanno detto – un passo storico per questa comunità”.

Una conquista che arriva dopo tre anni di lavoro intenso e concertazione tra il Municipio, Roma Capitale e l’assessora comunale Ornella Segnalini, grazie alla quale sono stati sbloccati i fondi necessari. Ma quello di Sant’Isidoro è solo il primo pezzo di un puzzle molto più grande.

“Nel nostro territorio – spiegano Torquati e Chirizzi – ci sono ancora molte zone senza servizi primari. Ma ora c’è un piano chiaro”. Un piano che prevede, tra gli altri, il collettore Crescenza-Isola Farnese, destinato a servire cinque quartieri e 80.000 persone, e i lavori a Osteria Nuova, previsti entro l’anno.

Dare acqua e dignità a chi ne è stato privato non è solo una questione tecnica, ma politica e sociale. “Abbattere le disuguaglianze significa questo – hanno sottolineato –: eliminare le distanze tra centro e periferia, tra chi può usufruire di servizi essenziali e chi, fino a ieri, non ne aveva diritto”.

