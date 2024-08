Sette Ori di Parigi al Golden Gala di Roma del 30 agosto

ATLETICA, 7 ORI DI PARIGI AL GOLDEN GALA DI ROMA DEL 30 AGOSTO

Dall’oro di Parigi alla notte magica del Golden Gala Pietro Mennea. Dalle emozioni delle Olimpiadi alle sfide della Diamond League. Venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma brilleranno 7 medaglie d’oro individuali dei Giochi appena terminati: il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo (Botswana) in gara nei 100, il re dei 400 Quincy Hall (Usa), i saltatori d’oro Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto), Tara Davis (Usa, lungo) e Nina Kennedy (Australia, asta), la vincitrice dei 100 ostacoli Masai Russell (Usa) e la siepista Winfred Yavi (Bahrain).

CHE SALTI: TARA DAVIS NEL LUNGO CON IAPICHINO

Nella tredicesima tappa della Wanda Diamond League si assisterà alla rivincita delle Olimpiadi di Parigi con l’intero podio del lungo: in pedana all’Olimpico ci sarà la statunitense Tara Davis, dominatrice allo Stade de France con un salto a 7,10. A Roma ritroverà l’argento dei Giochi, nonché campionessa olimpica di Tokyo, la tedesca Malaika Mihambo (6,98), il bronzo Jasmine Moore (Usa) e l’idolo di casa Larissa Iapichino arrivata a un passo dal podio a Parigi con il quarto posto in finale (6,87). Mihambo ha già vissuto una notte da urlo a Roma vincendo l’oro europeo a giugno con 7,22, nella serata dell’argento di Iapichino. Pazzesca anche la gara del salto in alto che annuncia la presenza del neozelandese oro di Parigi Hamish Kerr, vincitore a Saint-Denis al ‘jump-off’ (lo spareggio) con 2,34 dopo aver saltato 2,36 nel corso della gara. Sarà l’occasione per tornare a volare per Gianmarco Tamberi, frenato da problemi fisici nella capitale francese e alla ricerca della prima vittoria al Golden Gala alla sua sesta partecipazione. In azione anche Stefano Sottile che ha sfiorato il podio con il personale di 2,34 al primo tentativo. Grandi salti anche nell’asta con l’australiana Nina Kennedy pronta a decollare nuovamente dopo il 4,90 di Parigi. Attese anche le azzurre Elisa Molinarolo, sesta ai Giochi, e Roberta Bruni che ha centrato la qualificazione alla finale.

IN PISTA: TEBOGO PER LO SHOW NEI 100

Ha incantato il mondo con il suo 19.46 nei 200 metri (oro) e con una fantastica frazione finale nella 4×400 (argento), medaglie dedicate alla mamma scomparsa da pochi mesi. Letsile Tebogo (Botswana) non vede l’ora di infiammare lo stadio Olimpico nei 100 metri, specialità nella quale è stato sesto nella finale di Parigi con il primato personale di 9.86. Nei 400 metri, dedicati all’indimenticabile azzurro Andrea Barberi, può stupire ancora lo statunitense Quincy Hall, autore di un formidabile 43.40 a Parigi, risultato che lo ha portato al quarto posto delle liste mondiali di sempre dietro Wayde Van Niekerk, Michael Johnson e Butch Reynolds. Arriva a Roma anche un’altra delle 14 medaglie d’oro degli Usa a Parigi: è l’ostacolista Masai Russell vincitrice con 12.33 allo Stade de France nei 100hs. Uno sprint superbo nei metri finali dei 3000 siepi ha permesso a Winfred Yavi di aggiudicarsi l’oro e di bissare la vittoria dei Mondiali di Budapest 2023, oltre a quella della finale della Diamond League 2023: la rivedremo a Roma con più grinta che mai.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI UNDER 16

Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiungi diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙