Sfregio alla memoria a Tor Marancia: svastica e vandali contro la pietra d’inciampo di Giovanni Tagliavini

Un insulto alla storia e a un intero quartiere. A Tor Marancia, la memoria di Giovanni Tagliavini, cittadino della borgata deportato e ucciso nel campo di sterminio di Mauthausen per la sua opposizione politica al nazifascismo, è stata profanata.

Ignoti hanno imbrattato la fioriera posta davanti alla sua pietra d’inciampo e disegnato una svastica sul pannello informativo che ne ricorda il sacrificio.

Il raid e i simboli dell’odio

L’attacco non si è limitato al simbolo nazista. Secondo la denuncia dell’associazione Parco della Torre di Tor Marancia, i vandali hanno divelto anche i pannelli dedicati ai partigiani e ai confinati del quartiere. Un dettaglio, tuttavia, balza agli occhi degli attivisti: la svastica è stata tracciata al contrario.

“Un dettaglio non secondario – spiegano dall’associazione – è il gesto di chi ripete simboli appresi per imitazione, svuotati di consapevolezza storica ma carichi di violenza simbolica. Un odio che si nutre di propaganda superficiale, più che di reale conoscenza”.

Un quartiere nel mirino

Non è la prima volta che la memoria di Tagliavini viene presa di mira. In passato, erano stati i bambini del centro di aggregazione giovanile “Spazio Memoria” a rispondere al degrado, pulendo l’area e costruendo quella stessa fioriera oggi vandalizzata.

