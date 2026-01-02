Si chiama Benedetta la prima nata del 2026 a Roma

Si chiama Benedetta la prima nata del 2026, parto naturale all’ospedale Sant’Eugenio di Roma alle 00.29.

Prima figlia di mamma Sabrina e papà Kevin, pesa 3 kg e 230 grammi. L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, con la fascia tricolore, ha portato i saluti della città di Roma e, come da tradizione, in regalo una copertina e dei fiori alla mamma.

“Questa copertina bianca – spiega Funari – rappresenta l’abbraccio di Roma con un Giubileo della Speranza che si chiude, ma che ci proietta insieme nel futuro. Un ringraziamento a tutti gli operatori della sanità che lavorano notte e giorno, anche nei giorni di festa, per garantire la cura. Tanti auguri a questa nuova cittadina di Roma e un caloroso benvenuto anche da parte di tutta la nostra città “.

