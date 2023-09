Sospensione temporanea Punto Roma Facile all’Ardeatino

A partire dal 18 settembre 2023 il Punto Roma Facile del Municipio Roma VIII in Via Benedetto Croce 50 sospenderà temporaneamente l’attività per la riorganizzazione del Servizio.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rimane a disposizione per ogni richiesta ai numeri 0669611336 – 0669611620 – 0669611455 – 0669611335 – 0669611330 – 0669611306 oppure alla mail: ld.mun08@comune.roma.it.

Cosa sono i Punti Roma Facile o PRoF?

I Punti Roma Facile sono spazi assistiti di Roma Capitale dove i “facilitatori digitali”, operatori e volontari appositamente formati, sono a disposizione degli utenti che hanno bisogno di indicazioni e consigli relativi all’uso del computer, alla navigazione in rete e all’accesso ai principali servizi on line.

L’obiettivo dei PRoF è quello di promuovere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie e migliorare le competenze digitali, per partecipare più attivamente alla vita sociale della comunità e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione.

Presso la rete dei Punti Roma Facile è possibile, quindi, avere un primo approccio con i principali strumenti informatici, imparare a utilizzare i servizi digitali di Roma Capitale (prenotazione on line di appuntamenti e servizi, certificati anagrafici e iscrizioni scolastiche, pagamento dei tributi e delle contravvenzioni, ecc.) e quelli di altre amministrazioni pubbliche, essere supportati nella richiesta di attivazione dell’identità digitale (SPID).

Le attività dei Punti Roma Facile – istituiti con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 del 3 agosto 2016, successivamente modificata e integrata con Deliberazione n. 116/2019, del 21 giugno 2019 – sono organizzate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale.